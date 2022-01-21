【煽惑言論】去年7.1襲警案後涉煽惑言論　3男女提堂准保釋2月再訊

▲ 3男女涉作出煽惑言論，今於東區裁判法院提堂。資料圖片

2021年7.1晚上，有警員在銅鑼灣崇光百貨門外遇襲，施襲男子其後自殺身亡，事後3名男女涉於網上發佈煽惑他人襲警的言論，3人被控煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害等罪。案件今（21日）於東區裁判法院提堂時，3名被告暫毋須答辯，案件押後至2月21日再訊，以待準備轉介至區域法院，各被告獲准以1萬元保釋候訊。

涉案3名被告分別為20歲學生葉倩敏、36歲資訊科技員黎哲及34歲男子趙浩楠。

葉被控1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，控罪指她於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

黎、趙兩人則各被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指兩人於同日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊詠渝