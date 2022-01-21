【培育精英】日清食品與網總簽訂5年合作計劃　攜手推動本地青少年網球發展

▲ ：（由右至左）日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生及網總會長莫君逸 先生簽訂 5 年合作協議。

香港網球總會（網總）今天隆重宣布，與日清食品有限公司（日清食品）簽訂5年合作計劃，於2022至2026年繼續為網總的「青少年發展合作夥伴」，攜手推動本地青少年網球發展。

日清食品將繼續為「日清全港青少年網球錦標賽」、「日清合味道全港青少年網球巡迴賽」及「日清出前一丁青少年網球新秀賽」共3個本地旗艦青少年賽事的冠名贊助商。該3項旗艦本地賽事共同構建本地網球發展的基礎，為一眾年青的球手提供競賽機會，讓他們汲取豐富的比賽經驗，並讓網總藉此機會發掘有潛質的新力軍，將網球運動傳承開去。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：

我們落實延續對香港青少年網球發展的支持，與我們對推廣運動及健康生活方式的願景一致。

日清食品與網總雙方持續緊密合作，同時秉承了日清食品集團創辦人安藤百福先生的理念 - 即「食物與運動是維持健康的兩個不可或缺的要素」。

安藤清隆先生補充:「日清食品與網總的協議將繼續鼓勵年輕人參與體育運動，並為他們提供訓練和比賽的機會，體

現了日清食品的理念，讓他們擁有充實、充滿活力的生活方式。我們致力培養有才華的年輕球員，並很高興在未來 5 年繼續成為香港網球發展的緊密夥伴。」

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香港網球總會會長莫君逸先生表示：「非常感謝日清食品對網總的長期支持，在未來5年續任本會的官方青少年發展合作夥伴，持續推動本地的青少年網球發展。」

他續道：「日清食品的長期支持對本會非常重要，尤其處於疫情的艱難時刻，無疑對整體社會乃至本會亦構成相當大的財務壓力，於此艱難時期得到日清食品的持續支持尤為重要，讓我們能有能力繼續舉辦賽事及訓練課程。」

莫君逸又稱，「 日清食品除支持一系列賽事外，同時全力支持並培育本港有潛質的網壇新星包括王康怡及黃澤林，兩人孩童時亦曾參與一系列由日清食品冠名贊助的賽事，助兩人打好紥實的基本功。 去年度賽事的參賽人數創新高，顯示網球運動愈趨普及，而商業機構的財務支持除能支持籌辦賽事外，亦為贊助商帶來正面的宣傳推廣作用，締造雙贏局面。未來我們冀能與日清食品在青少年運動發展的道路上走得更廣更遠。」

委任本港前首席女子網球手張玲為運動大使

日清食品亦同時公佈委任本港前首席女子網球手張玲為運動大使，憑藉她作為專業運動員的多年經驗，冀推廣網球運動及健康的生活模式到社會各階層。

▲ 新任日清食品的運動大使張玲與日清食品的清仔及合味道合照。

剛於2020年退役的張玲，於網壇打拼逾16年，她高興地道：「回望過去，擔任專業網球員多年，我好高興日清食品給予此難得的機會，讓我回饋香港網壇乃至體育界，希望能以我自身的經歷去激勵新一代的青少年球手，並鼓勵不同

年齡層的大小朋友積極投入運動，勵行健康生活模式。」

日清食品早於2015年已冠名贊助「日清合味道全港青少年網球巡迴賽」及「日清出前一丁青少年網球新秀賽」，至 2017年，進一步加大對本地網壇支持的力度，同時冠名贊助「日清全港青少年網球錦標賽」，包攬三項本地核心青少年賽事。

自得到日清食品的支持以來，三項旗艦青少年賽事的參賽人數維持穩定增長，由2015年開始截至 2021 年，累計參賽人數已近3萬人，單就去年的參賽人數相比疫情前即 2019 年，錄得大幅增長；其中巡迴賽系列錄得接近 62%的增幅；而新秀賽系列及青少年網球錦標賽則分別錄得 40%及34%的增幅，反映網球運動日漸普及。

除了持續支持一系列的青少年賽事外，近年日清食品亦再進一步縱深化對本地網球的支持，於2020 年首度個人贊助有潛質的運動員，當中包括勇奪 2021 年度美網青少年網球錦標賽男雙冠軍的黃澤林及新星王康怡，縱然仍處疫情時期，兩人均於海外越戰越勇，屢奪殊榮。兩人的成功正好印證本地賽事對球手累積經驗，有利參戰海外賽事的重要性。未來網總會繼續與日清食品攜手推動網球運動至社會各階層，繼續朝網球普及化及精英化而努力。

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責任編輯︰王明芳