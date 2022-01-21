【Disney+】《梅艷芳》足本版加入從未曝光歌曲　揭千年女王+傳說金曲背後故事

▲ 《梅艷芳》足本導演版將加入更多梅姐金曲。

華語樂壇天后梅艷芳（梅姐），於32年前的今日，即1990年1月21日，憑《夕陽之歌》力壓對手，奪得「十大勁歌金曲頒獎典禮 - 金曲金獎」，並成功第5度連任「最受歡迎女歌星」，風頭一時無兩。梅姐從1982年新秀比賽奪冠後推出首支作品《心債》，至2002年推出最後一張專輯《With》為止，作品眾多，為樂壇帶來無比養份，影響至今。

即將於Disney+獨家上線的《梅艷芳》（足本導演版）中，除了可以重溫電影版已出現過，包括《夕陽之歌》在內的多首梅姐經典作品，更可以欣賞到從未曝光的《千年女王》插曲《傳說》（代唱版本）！

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梅姐的成就卓越非凡，於香港人甚至全球華人心目中，是女王一般的傳奇人物，與「千年女王」相常相似。《傳說》（代唱版本）將會於足本導演版中，作每集的片頭曲，為這部香港樂壇傳奇女王的傳記式影集揭開序幕！連同其他從未於電影版曝光的金曲，《梅艷芳》（足本導演版）將以逾一小時的全新片段，配合重新剪接、調色及配樂的電影版內容，重新向觀眾呈現梅姐的光輝一生。

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露雲娜亦曾唱《傳說》

《傳說》原曲本為80年代日本動畫《千年女王》的劇集插曲，另有同名主題曲《千年女王》，當時動畫在TVB播放時，兩曲都被改編為廣東版，而最初版本為女歌手露雲娜主唱。

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後來有指因TVB想推出兒歌大碟，但露雲娜為寶麗金歌手，TVB希望大碟只收錄旗下華星唱片的歌手作品，故選了當時剛在新秀歌唱比賽冒起的梅艷芳來主唱。而梅姐主唱的《傳說》後來亦收錄於《赤色梅艷芳》專輯當中，成為經典。

因此坊間一直有露雲娜和梅艷芳兩個版本的《傳說》，並流行至今，而兩個版本亦各有支持者。