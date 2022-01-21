【疫苗接種】九龍塘疫苗接種中心今開放　未來6天預約人數全滿

▲ 位於九龍塘教育服務中心的接種中心今日（21日）開始為市民接種。（尚至醫療提供圖片）

政府早前宣布增加多個疫苗接種中心，其中位於九龍塘教育服務中心的接種中心今日（21日）開始為市民接種。負責營運的尚至醫療集團表示，首天預約人數全滿，運作大致暢順。該中心每天提供約1,600至2,000個接種名額。

尚至醫療表示，位於九龍塘教育服務中心的接種中心共有12個接種間，提供復必泰疫苗。中心的營運時間為星期一至日，每天上午8時至晚上8時，農曆年廿八至年初二休息。根據政府疫苗接種網站的資料，有關接種中心的預約，直至1月27日名額均已滿。

該疫苗中心為尚至營運的第二間社區疫苗接種中心，醫務總監郭寶賢表示，團隊吸取了過去一年於官涌疫苗接種中心的經驗，醫護人員已充份掌握疫苗接種的安全程序及技巧，盼能為市民提供優質及安全的服務。他又說，第五波疫情來勢洶洶，更有蔓延趨勢，希望市民能把握機會，儘快接種疫苗，如市民對疫苗接種有疑慮，可與家庭醫生商討或先作健康評估。

▲ 接種中心共有12個接種間。（尚至醫療提供圖片）

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責任編輯：黃悅晴