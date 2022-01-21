【超級傳播】葵涌邨逸葵樓圍封5天　政府將為居民提供膳食及支援

本港爆發第五波疫情，今日（21日）新增24宗確診個案，以及逾20宗初步確診，當中約10宗與葵涌邨逸葵樓相關。逸葵樓至少已有20人染疫，涉12層樓、13個單位、9個不同坐向。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示，葵涌邨逸葵樓情況令人憂慮，昨晚政府多個部門到上址視察，認為並非樓宇結構性問題，現階段逸葵樓不需撤離。陳肇始稱，逸葵樓居民已於1月19日已進行強制檢測，其後亦陸續出現確診個案，涉及超級傳播，故有必要採取果斷行動。

陳肇始宣布，政府將發出限制與檢測宣告，由今日6時起至1月21日期間，為期5日，所有居民必須在逸葵樓逗留，每日進行檢測，共涉及約2,700名居民。在5天期間，政府會設臨時採樣站，居民檢測後須留在家中。政府會為長者及行動不便人士上門採樣，並為居民提供膳食及支援。逸葵樓今日離家上班人士可照常回家。

陳肇始解釋，當局在1月19日進行圍封強檢時發現確診個案，亦找到更多傳播線索，是在有一定根據下，再進行進一步行動。她續指，過往出現垂直傳播的樓宇有結構性問題，故居民需要撤離，但今次情況不同，專家團昨日（20日）檢查後，並沒有發現樓宇有結構性問題，故當局認為原址圍封做法適合，不需到檢疫中心檢疫。

陳肇始又稱，若疫情更嚴峻，或有其他存在結構性問題的大廈需要撤離，或大量密切接觸者及其家居接觸者需要入住檢疫中心，故中心需要留下備用位置，具體會因應風險評估作安排。

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記者：黃穎津