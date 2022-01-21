【超級傳播】逸葵樓為期5天圍封檢測行動　由今晚六時起至下周三早上

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（ 陳靜儀攝）

政府今日（21日）公布，葵涌逸葵樓有6名確診者，包括#13104、#13111、#13113，#13116、#13117、#13125，累計20位訪客及住客感染，涉12層樓9個不同坐向。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧下午6時見記者交代情況。

陳肇始表示，葵涌逸葵樓至今已有20宗確診或初步陽性個案，社區出現爆發，情況令人憂慮。政府宣布由今日下午6時起，為期5天至下周三早上，圍封強檢逸葵樓，料涉約2,700人。

【18:20】

房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧指，房署大約今晚7時許，為居屋安排送飯盒到單位。居民可以在8時後，開始在臨時採樣站接受檢測，檢測站將開放至今晚12時。（詳情即看【下一頁】）

【18:15】

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，整個調查看不到有樓宇結構問題，亦與大廈的空氣流動沒有關係，應該盡快進行檢測。他估計該名「超級傳播者」1月16日至1月18日最有傳染性，市民會陸續發病，相信1月19日及之後的圍封檢測會發現個案。

【18:10】

在5天期間，政府會設臨時採站，居民檢測後須留在家中。政府會為長者及行動不便人士上門採樣，並為居民提供膳食及支援。（詳情即看【下一頁】）。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳梓蔚