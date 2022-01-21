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【立法會】18個事務委員會僅1個有競爭　容海恩鬥林新強爭司法副主席

政治 18:25 2022/01/21

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（經濟日報資料圖片）

立法會18個事務委員會，正副主席提名今日截止，只有司法及法律事務委員會副主席之位有競爭，其餘職位均只有1人報名，在無競爭之下自動當選。

據了解，建制派事前曾協調各委員會正副主席名單，只有連任的「舊人」可以擔任主席。

司法及法律事務委員會，上屆主席、民建聯張國鈞在無競爭下成功連任。不過，副主席之位有兩人爭奪，分別是本身是大律師的新民黨容海恩，以及法律界林新強。

據悉，部分建制派早前已協調由容海恩出任副主席，但法律界有聲音希望由業界代表出任。

至於其餘17個事務委員會，正副主席均在無人競爭之下，自動當選。其中，有9個上屆主席成功連任；另有15名「議會新丁」成功晉身副主席。

表：18個事務委員會正副主席名單

●司法及法律／張國鈞（民建聯）／＊容海恩（新民黨）對林新強　

●工商／邵家輝（自由黨）／陳祖恒

●政制／周浩鼎（民建聯）／李浩然（G19）

●發展／謝偉銓（G19）／劉國勳（民建聯）

●經濟發展／吳永嘉（經民聯）／黃英豪（民建聯）

●教育／梁美芬（經民聯）／鄧飛（教聯會）

●環境／葛珮帆（民建聯）／劉業強（經民聯）

●財經／林健鋒（經民聯）／黃元山（G19）

●食物安全及環境衞生／何俊賢（民建聯）／陳家珮（新民黨）

●衞生／張宇人（自由黨）／陳凱欣

●民政／鄭泳舜（民建聯）／ 霍啟剛（G19）

●房屋／麥美娟（工聯會）／梁文廣（西九新動力）

●資訊科技及廣播／何君堯／邱達根（G19）

●人力／陸頌雄（工聯會）／林振昇（勞聯）

●公務員及資助機構員工／郭偉强（工聯會）／蘇長荣

●保安／陳克勤（民建聯）／黎棟國（新民黨）

●交通／易志明（自由黨）／陳紹雄

●福利／陳恒鑌（民建聯）／鄧家彪（工聯會）

＊代表需要由選舉選出

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記者：胡偉明

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