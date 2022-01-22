【小一派位】2022年小一大抽獎今明接受交表 教育局呼籲保持社交距離

2022年度小一統一派位（俗稱大抽獎）於1月22日及23日開始接受家長交表，早前未獲自行分配學位的學童家長，可於此階段到指定統一派位中心辦理選校手續，為子女選擇心儀的官津小學。

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今年有24,211學生參加統一派位，較去年少2,582人；當中18,645人人獲派首三志願，較去年上升。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為88.1%

另外，教育局又指因應新冠肺炎的發展，為減少人群聚集及保持適當的社交距離，教育局按小一入學申請編號排序編配學生家長在上述日期的指定時段前往指定的統一派位中心辦理選校手續。各家長須遵從相關處所的防疫措施。

選校手續只需申請兒童的其中一位家長辦理，為減少人流聚集，家長應盡量避免帶同子女前往統一派位中心。如家長未能於被編配的時段辦理選校手續，可於1月23日下午1時30分至4時30分，到指定的統一派位中心辦理相關手續。教育局亦已隨通知書夾附「選擇學校表格」，供家長預先填寫，以減少其在統一派位中心的停留時間。

責任編輯：林卓昕