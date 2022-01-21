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【立法會】政府期望上半年提交15項條例草案　狄志遠關注行政立法關係不理想

政治 18:01 2022/01/21

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政府當局計劃上半年提交15項條例草案。（陳葆琳攝）

立法會今日召開內務委員會，內會主席李慧琼匯報與政務司司長李家超會面的情況。她指，政府當局計劃於未來一年向立法會提交約40項條例草案，其中15項期望在上半年提交。有關行政長官《施政報告》的辯論安排，政府當局建議在2月16日至18日舉行《施政報告》致謝議案辯論，分4個環節進行。

李慧琼提及，李家超非常重視行政立法關係，他提出希望盡快約見第七屆立法會議員。李慧琼建議政策局及官員應盡快接觸相關事務委員會的委員，通過緊密的溝通連結良好的工作關係，司長亦可以直接接觸各政治版塊、政黨和議員；雙方認同應盡量舉行實體會議會面。

新思維議員狄志遠認為，過去的會議，議員均做足資料搜集並用心發言，惟官員答覆是「說自己想說的話」，希望政府官員對於問題及建議，均有較實質的反應，而非重覆回答他想說的話，認為雙方這樣的互動關係並不理想。

李慧琼回覆指，特首林鄭月娥早前出席答問大會時，已清楚指出行政立法關係，並要求官員答議員問題時直接、對題：「官員就著議員的答覆，以至議員是否滿意個別官員的答法……我想長期都有這個，未必是完全滿意到議員的情況」，她會再向李家超反映有關問題。

另外，工聯會鄧家彪及民建聯劉國勳分別建議在內務委員會轄下，成立改革扶貧政策和策略小組委員會，以及北部都會區發展事宜小組委員會。李慧琼提醒，不屬事務委員會職權範疇或跨範疇事宜，內會可委任小組委員會協助研究，惟同時運作的小組委員會數目不能多於10個，認為議員考慮成立小組委員會時，考慮上述因素，是否有必要成立。

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記者：陳葆琳

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