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【封區檢測】深水埗南昌街35號圍封強檢　涉不明源頭初步確診個案

社會 19:04 2022/01/21

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南昌街35號需圍封強檢。 （梁偉榮攝）

本港第五波疫情社區爆發，且有蔓延至九龍西地區，今日（22日）新增初步確診個案包括一名40歲男地盤工，住深水埗南昌街35號，曾於葵涌象山邨邨口地盤、天水圍泳池地盤工作，主要駕駛電單車上班。他1月16日曾到花園街，1月20日不適求醫，其後檢測陽性，他的6至7名同事需要檢疫。張竹君指，個案暫未找到感染源頭，需要再進行基因分析，以確定是否與曾逗留南昌街的確診人士相關。

政府在晚上７時起限制深水埗南昌街35-37號內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（22日）上午約7時完成此行動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：伍瑋瑋

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