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【冒牌物品】海關旺角檢獲6,100件冒牌物品　估計市值約190萬

社會 18:21 2022/01/21

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海關旺角檢獲6,100件冒牌物品，估計市值約190萬。（政府新聞處）

​香港海關昨日（20日）在旺角採取特別行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約6,100件懷疑冒牌物品，估計市值約190萬元，拘捕1名61歲男子及一名41歲女子。

海關早前進行巡查期間，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員昨日採取執法行動，掃蕩多個位於通菜街的固定及流動小販攤檔，以及2個樓上冒牌物品貯存中心，檢獲該批懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和波鞋等。

海關重申會在假期前及期間繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動。又提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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