【食用安全】咖啡因4大不良影響 營養師：會致焦慮及影響專注力

咖啡、檸檬茶、奶茶及可樂都含有咖啡因成分。尚營坊註冊營養師周詠苑坊表示，咖啡因並不具任何營養價值，它可刺激腦部中樞神經系統，令心跳加速、血壓上升，甚至出現手震、失眠等情況。

每個人對咖啡因的反應都不同，有些人日間喝過一杯茶，晚上已出現失眠情況；有些人一日喝上數杯咖啡或茶，甚至於臨睡前喝，卻能呼呼大睡；更甚者，若一天沒喝過咖啡或茶，反出現頭痛、疲倦等徵狀。

小孩對咖啡因的敏感度較成人高，小量咖啡因已可帶來明顯的反應，如焦慮、緊張、亢奮等情緒反應，絕對會影響其課堂上的專注力及學習表現。

香港衞生署建議小孩應避免飲用任何咖啡或茶類飲品，如檸檬茶、奶茶、烏龍茶、綠茶、台式珍珠奶茶等。另外，可樂、朱古力奶、朱古力食品亦含咖啡因成分，故不建議小孩大量進食。

而根據加拿大衞生局（Health Canada）建議的安全指引，4至6歲幼童一日不宜攝取超過45毫克咖啡因，即不宜多於一罐330毫升的可樂；10至12歲兒童則不宜攝取超過85毫克咖啡因，即約兩罐可樂。

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咖啡因亦可影響孩子營養素的攝取，它會抑制食慾，令孩子胃口減少，導致正餐熱量及營養攝取不足。另外，咖啡因有利尿作用，不但增加身體水份流失，更加快鈣質隨尿液流失，畢竟鈣質是孩子發育時期骨骼及牙齒發展的重要營養素。

適合孩子的健康飲品，建議清水、鮮奶、豆奶、果汁或清湯。其實無論大人或小孩，過量咖啡因均會對健康帶來不良影響，即使本身已習慣飲用這類飲品的大人，亦應適可而止。