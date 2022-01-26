【記憶力】跟營養師吃對6大類食物補充腦營養 增強記憶力提高工作學習效率

▲ 營養師推介食物增強大腦記憶力。

記憶力好，工作效率高，讀書成績自然好。要增強記憶力，可以從日常飲食入手，台灣營養師杯蓋分享增強記憶力的天然食物，包括三文魚、核桃等，並分析當中的營養價值。

營養師杯蓋分析，要增強大腦的記憶力，主要從4個關鍵入手。首先是補充大腦營養，他指腦部有將近60%是由脂肪所組成，其中有一半是屬於OMEGA3脂肪酸，所以補充變得非常重要，建議可以多吃魚類、堅果類

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增加專注力非常重要，可以選擇咖啡因飲品來補充，但要注意不要喝太多，否則容易過度專注，導致「反應性疲勞」發生。

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放鬆心情也尤其重要，可以增加體內血清素水平來放鬆，蛋白質補充相對下就很重要，而綠茶中的茶胺酸，也可以幫助放鬆心情。最後是保護大腦抗發炎，可以選擇維生素E或是維生素C含量高的食材，可以幫助抗氧化，而花青素以及黃酮類植化素，也有類似功效。

他指出可以從日常飲食中補充相關元素，並推介以下食物。

1.三文魚、核桃，含有豐富的ω-3脂肪酸，可以補充大腦營養素。

2. 莓果類水果，例如藍莓，草莓，含有豐富的花青素；石榴、奇異果、橘子則含有豐富的維生素C，有助對抗氧化抗發炎。

3. 無糖綠茶，含有豐富的茶氨酸，有助減壓，增加大腦的血清素水平。

4. 70%以上的黑朱古力，含有類黃酮，可能增加學習及記憶力。

5. 無糖黑咖啡，含有咖啡因，可以提高警覺，提升專注力，但要注意反應性疲勞。

▲ 營養師杯蓋推介增強大腦記憶力食物。

文章獲營養初 Nutrue - 營養師杯蓋授權轉載。

責任編輯：鄺嫻