  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【記憶力】跟營養師吃對6大類食物補充腦營養 增強記憶力提高工作學習效率

兒童健康 12:33 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

營養師推介食物增強大腦記憶力。

記憶力好，工作效率高，讀書成績自然好。要增強記憶力，可以從日常飲食入手，台灣營養師杯蓋分享增強記憶力的天然食物，包括三文魚、核桃等，並分析當中的營養價值。

營養師杯蓋分析，要增強大腦的記憶力，主要從4個關鍵入手。首先是補充大腦營養，他指腦部有將近60%是由脂肪所組成，其中有一半是屬於OMEGA3脂肪酸，所以補充變得非常重要，建議可以多吃魚類、堅果類

增加專注力非常重要，可以選擇咖啡因飲品來補充，但要注意不要喝太多，否則容易過度專注，導致「反應性疲勞」發生。

最新家庭台影片推介：

放鬆心情也尤其重要，可以增加體內血清素水平來放鬆，蛋白質補充相對下就很重要，而綠茶中的茶胺酸，也可以幫助放鬆心情。最後是保護大腦抗發炎，可以選擇維生素E或是維生素C含量高的食材，可以幫助抗氧化，而花青素以及黃酮類植化素，也有類似功效。

他指出可以從日常飲食中補充相關元素，並推介以下食物。

1.三文魚、核桃，含有豐富的ω-3脂肪酸，可以補充大腦營養素。

2. 莓果類水果，例如藍莓，草莓，含有豐富的花青素；石榴、奇異果、橘子則含有豐富的維生素C，有助對抗氧化抗發炎。

3. 無糖綠茶，含有豐富的茶氨酸，有助減壓，增加大腦的血清素水平。

4. 70%以上的黑朱古力，含有類黃酮，可能增加學習及記憶力。

5. 無糖黑咖啡，含有咖啡因，可以提高警覺，提升專注力，但要注意反應性疲勞。

營養師杯蓋推介增強大腦記憶力食物。

文章獲營養初 Nutrue - 營養師杯蓋授權轉載。

責任編輯：鄺嫻

相關文章

【致肥元凶】營養師拆解即食麵卡路里　食一個即食麵 = 食超過3碗飯
11:43 2022/01/19
【致肥元凶】營養師拆解即食麵卡路里　食一個即食麵 = 食超過3碗飯
【蛋白質】8種蛋製品熱量蛋白質大不同　鐵蛋蛋白質含量高過溫泉蛋
13:45 2022/01/21
【蛋白質】8種蛋製品熱量蛋白質大不同　鐵蛋蛋白質含量高過溫泉蛋
【食用安全】咖啡因4大不良影響 營養師：會致焦慮及影響專注力
18:23 2022/01/21
【食用安全】咖啡因4大不良影響 營養師：會致焦慮及影響專注力

你可能感興趣

【致肥元凶】營養師拆解即食麵卡路里　食一個即食麵 = 食超過3碗飯
11:43 2022/01/19
【致肥元凶】營養師拆解即食麵卡路里　食一個即食麵 = 食超過3碗飯
【蛋白質】8種蛋製品熱量蛋白質大不同　鐵蛋蛋白質含量高過溫泉蛋
13:45 2022/01/21
【蛋白質】8種蛋製品熱量蛋白質大不同　鐵蛋蛋白質含量高過溫泉蛋
【食用安全】咖啡因4大不良影響 營養師：會致焦慮及影響專注力
18:23 2022/01/21
【食用安全】咖啡因4大不良影響 營養師：會致焦慮及影響專注力
兒童健康 營養師 核桃 營養素 脂肪 咖啡 台灣 朱古力

最高瀏覽

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
16:01 2022/01/25
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測
16:43 2022/01/25
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測