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【防疫措施】當局取消今年車公誕市場　檔主可獲相等於攤位租金一半特惠金

社會 18:39 2022/01/21

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當局取消今年車公誕市場，檔主可獲相等於攤位租金一半特惠金。（陳國峰攝）

本港新冠變種病毒Ormicron威脅未解，政府今日（21日）宣布，因應新冠肺炎疫情的最新發展，決定取消原定本月29日至2月15日在沙田翠田街足球場舉行的車公誕市場。

食物環境衞生署發言人說，政府早前已宣布取消今年在15個地點舉行的農曆年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場。考慮到車公誕市場可能有大批市民聚集，而社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，政府決定取消今年車公誕市場。

食環署會以書面方式通知所有投得攤位的檔主有關決定，除會盡快按特許協議向他們全數退還攤位使用費外，亦會在第五輪「防疫抗疫基金」下，向有關檔主額外發放相等於攤位使用費百分之50的特惠金。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳麗娜

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