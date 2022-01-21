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夏寶龍要求「貼地」　選委界議員陸續落區向基層拜早年

政治 18:43 2022/01/21

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李浩然到深水埗探訪小商戶。（李浩然Facebook圖片）

港澳辦主任夏寶龍在立法會開局時，已向全體立法會議員提「五點希望」，包括要做到實務、貼地，做真正的民意代言人。農曆新年將至，街頭除了有地區直選的議員向市民派賀年物品，選委界議員也陸續出動，向基層市民拜早年。據了解，不少議員已安排好新春期間，落區關心弱勢社群和基層。

立法會開局半月有餘，90位立法會議員除了在議會內踴躍發言，亦積極見官員及各行各業代表，近日則陸續有選委界議員落區關心各行各業和基層。

其中，李浩然和江玉歡都選擇到舊區深水埗，李浩然說，深水埗雖然是老區，但已逐漸轉化成新的文青聚居地，有很多富特色的創意產品，例如手工皮具店。他認為，現時本港出現不少文創商店，絕對有條件在傳統產業基礎上，探索新的產業化模式，對接「中外文化藝術交流中心」這個新定位。他又探訪鴨寮街、大南街一帶的檔販及小商戶，希望政府能採取果斷措施盡快遏制疫情，並推出切實可行的政策恢復市道。

江玉歡早前拜訪深水埗明哥。（江玉歡Facebook圖片）

江玉歡除了了解小商戶生意外，亦拜訪了深水埗明哥，江承諾，任內會繼續落區，了解民間疾苦。

張國鈞落區向市民派賀年飾品。（張國鈞Facebook圖片）

落區送節日祝福的，還有由地區直選「轉跑道」至選委界議員的民建聯張國鈞，他落區為市民送上賀年飾品和防疫物資時指，不少朋友都希望財爺能派發「加碼」消費券刺激市道，又稱希望「虎年不要變苦年。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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