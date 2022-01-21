【新冠肺炎】網傳美孚站有抽氣裝置驗出病毒　港鐵澄清未有接報

▲ 網傳美孚港鐵站有抽氣裝置驗出病毒，港鐵澄清未獲通知此事。（陳靜儀攝）

近日有確診個案曾經過港鐵美孚站，網上有傳政府在車站抽風系統驗出新冠病毒，港鐵公司回應指，並無收到通知曾出現以上情況。

居美孚新邨的北角學之園女教師，或與巴裔婦兩確診兒子於美孚港鐵站隧道短暫相遇「中招」。網上有傳，政府在港鐵美孚站抽風系統驗出新冠病毒。

港鐵回應指，並無收到相關部門通知美孚站有以上情況。港鐵稱，明白市民關注有確診個案或經過港鐵美孚站，港鐵已於全面加強防疫消毒工作，得悉情況後，亦已即時加強美孚站的清潔及消毒工作，包括安排消毒機械人，更頻密地在車站內進行消毒。

昨晚的非行車時間，美孚站內有使用雙氧水霧化消毒機械人對車站進行全面消毒，同時清潔站內的空調系統的隔塵網。現時車站已已加裝空氣淨化機，為乘客提供安全、清潔的車站環境。

此外，公司已安排美孚站的車站同事及承辦商人員進行自願檢測。如有需要，會全力支持衛生防護中心的工作，並與所有相關機構共同抗疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚