  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 20:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】網傳美孚站有抽氣裝置驗出病毒　港鐵澄清未有接報

社會 19:09 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

網傳美孚港鐵站有抽氣裝置驗出病毒，港鐵澄清未獲通知此事。（陳靜儀攝）

近日有確診個案曾經過港鐵美孚站，網上有傳政府在車站抽風系統驗出新冠病毒，港鐵公司回應指，並無收到通知曾出現以上情況。

居美孚新邨的北角學之園女教師，或與巴裔婦兩確診兒子於美孚港鐵站隧道短暫相遇「中招」。網上有傳，政府在港鐵美孚站抽風系統驗出新冠病毒。

港鐵回應指，並無收到相關部門通知美孚站有以上情況。港鐵稱，明白市民關注有確診個案或經過港鐵美孚站，港鐵已於全面加強防疫消毒工作，得悉情況後，亦已即時加強美孚站的清潔及消毒工作，包括安排消毒機械人，更頻密地在車站內進行消毒。

昨晚的非行車時間，美孚站內有使用雙氧水霧化消毒機械人對車站進行全面消毒，同時清潔站內的空調系統的隔塵網。現時車站已已加裝空氣淨化機，為乘客提供安全、清潔的車站環境。

此外，公司已安排美孚站的車站同事及承辦商人員進行自願檢測。如有需要，會全力支持衛生防護中心的工作，並與所有相關機構共同抗疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【超級傳播】逸葵樓為期5天圍封檢測行動　由今晚六時起至下周三早上
今日 17:59
【超級傳播】逸葵樓為期5天圍封檢測行動　由今晚六時起至下周三早上
【封區檢測】深水埗南昌街35號圍封強檢　涉不明源頭初步確診個案
今日 19:04
【封區檢測】深水埗南昌街35號圍封強檢　涉不明源頭初步確診個案
【防疫措施】當局取消今年車公誕市場　檔主可獲相等於攤位租金一半特惠金
今日 18:39
【防疫措施】當局取消今年車公誕市場　檔主可獲相等於攤位租金一半特惠金

你可能感興趣

【超級傳播】逸葵樓為期5天圍封檢測行動　由今晚六時起至下周三早上
今日 17:59
【超級傳播】逸葵樓為期5天圍封檢測行動　由今晚六時起至下周三早上
【封區檢測】深水埗南昌街35號圍封強檢　涉不明源頭初步確診個案
今日 19:04
【封區檢測】深水埗南昌街35號圍封強檢　涉不明源頭初步確診個案
【防疫措施】當局取消今年車公誕市場　檔主可獲相等於攤位租金一半特惠金
今日 18:39
【防疫措施】當局取消今年車公誕市場　檔主可獲相等於攤位租金一半特惠金
疫情 新冠肺炎 強制檢測 美孚新邨 新冠肺炎疫情 港鐵 港鐵

最高瀏覽

【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病
16:43 2022/01/20
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病
【新冠肺炎】北角學之園女教師與巴裔婦病毒基因分析一樣　疑地鐵出口遇巴裔婦兩兒子染疫
17:02 2022/01/20
【新冠肺炎】北角學之園女教師與巴裔婦病毒基因分析一樣　疑地鐵出口遇巴裔婦兩兒子染疫
【外傭奇聞】鄭中基大爆家中外傭匪夷所思事　穿熱褲通屋走不洗客人碗碟
15:48 2022/01/20
【外傭奇聞】鄭中基大爆家中外傭匪夷所思事　穿熱褲通屋走不洗客人碗碟