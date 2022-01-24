【體壇一家】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

▲ 有大腦麻痺郭海瑩曾奪殘奧金牌，跟爸媽一起參與硬地滾球。

郭氏一家三口關係因「硬地滾球」變得更緊密！各司其職，女兒郭海瑩是運動員，爸爸郭克榮是教練，媽媽Pauline則是國際裁判，一家三口曾登上多個國際體壇賽事。爸媽回想女兒小時因大腦麻痺而飽受歧視，如今能登上殘奧，更是金牌得主，為傷健女兒感驕傲，有種吐氣揚眉的感覺！

85後的郭海瑩（Karen）有大腦痙攣（又稱大腦麻痺），肌肉協調受影響，說話有困難，需靠輪椅代步。媽媽回想女兒約10個月大時已察覺有不妥，約1歲被醫生判斷為患大腦痙攣，主要是腰部沒力，站立不到，生活上要人幫忙。媽媽回想︰

當初海瑩有病，我們有些難以接受，加上當時社會很多人用奇異眼光及很多說話，其實是難受的。

▲ 郭海瑩（Karen）是硬地滾球港隊運動員，曾在08年殘奧摘金。（文子健攝）

大腦麻痺肌肉不協調

海瑩大約6、7歲坐輕巧BB車，媽媽帶她到公園時，有位小朋友跟住海瑩，媽媽有少許不高興，那些不接受傷殘人士奇怪的目光叫她們難堪。可是，Pauline明白到接受需要由家人做起。

我要先接受女兒，事事才可以回復正常，不會經常不開心。當時我跟那位小朋友說，「姐姐有病，不可以好似平常人這樣行」。後來我發現當有人問海瑩，海瑩就會跟他人說自己有病才需要坐Buggy或輪椅。

海瑩開始接受自己，學會與傷殘共存，她回想「只是話俾小朋友知，我有病需要坐輪椅，我真的行不到，要解釋給他知。」

▲ 硬地滾球講求思考、專注力和協調肌肉，適合大腦痙攣及肌肉萎縮者參與。（受訪者提供）

硬地滾球講求思考與肌肉協調

爸媽有共識以女兒身體健康為先，發現有適合的運動，加上女兒又喜歡，非常支持她去玩。譬如海瑩嘗試游泳，但要抱著水泡未能自由去游，沒太大興趣，而硬地滾球就令海瑩愛上它。

此運動一來我可以控制個波，二來其他運動我的身體未必兼顧到，最大的成功感都是硬地滾球。

在小學及初中時就讀特殊學校香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，郭海瑩已接觸硬地滾球，至約13歲時曾做一場髖骨大手術，住了醫院近大半年，出院時身體比較弱，爸媽希望女兒可玩一些運動助健康，海瑩回校參加了硬地滾球興趣班。

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加入港隊約20年

爸爸郭克榮是港隊硬地滾球總教練，他解說硬地滾球運動講求腦筋思考，助培養專注力和協調肌肉，較適合大腦痙攣及肌肉萎縮者參與，本地特殊校都有此興趣班，香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會從中選材吸納適合的運動員。

海瑩正正是在校參與比賽奪冠，從而被選入港隊，她加入硬地滾球運動港隊有20年了，在2004年雅典傷殘人士奧運會已嶄露頭角，2006年在巴西世界錦標賽奪冠，至2008年的北京殘奧更是一鳴驚人摘金！其後硬地滾球改了賽制，郭海瑩的重心由個人轉向團體發展，繼續為港隊出力。

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教練爸爸與裁判媽媽

爸媽當初主要陪伴女兒去訓練，由做義工開始，幫手推輪椅、照顧運動員等，慢慢認識硬地滾球。郭爸爸當初沒想過會成為教練，轉向第二人生事業。

我有個初心，就是盡量希望幫到香港傷殘運動員，加上在2013年退休後，覺得時間全放在訓練可應付得來，就接受全職教練此挑戰。

▲ 爸爸郭克榮是港隊硬地滾球總教練，但不是海瑩的直屬教練。（文子健攝）

在旁的女兒點頭表示很支持爸爸的決定。媽媽則是在無心插柳成為國際裁判，當時有葡萄牙資深教練來港舉行一連三天的裁判班，由於爸爸當時忙會計工作，找太太幫手上堂，Pauline之後累積了數年經驗，現時是裁判，會主持多場有港隊之外的國際賽事。

諗住讀多樣嘢無壞，這樣的心態去讀，讀完的早期我都沒有去參與的，只是陪同女兒出隊，沒有做裁判，直至海瑩取了金牌後，我就慢慢退出跟隊去做裁判，在2009年做到現時。

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吐氣揚眉為女兒驕傲

一家三口因硬地滾球有共同話題，爸爸直言家庭融洽許多，媽媽指女兒做了運動員，變相也改變了他們的人生，有另外一頁，不少得著，包括去很多不同的地方去比賽，見識多了，亦為女兒驕傲。

女兒現在做到運動員，有如此成就，當初2008年取得金牌，我有個感覺，好似吐氣揚眉的感覺。以前別人對我們很多說話，今日好像紓緩了，現在不會像以前覺得有種遺憾。

▲ 2008北京殘奧會香港運動員返港，郭海瑩與蘇樺偉、余翠怡和陳蕊莊奪牌。（張永康攝）

郭海瑩很感謝爸媽，「多謝他們一直很支持我，他們都犧牲多的。我很多謝他們支持我做這項運動，有時練得攰，他們會煮些美味食物給我。」

原來郭爸爸除了是教練之外，也是家中的大廚，他笑說「2位女士好鍾意食豉汁蒸白鱔，我亦間中烹調和牛粒給她們」，而裁判Pauline也身兼「柴可夫司機」，負責駕車接送女兒及丈夫。

神徒聽MIRROR紓緩壓力

除了爸媽的悉心照顧助海瑩保持最佳狀態之外，她盡量控制心情，每一個比賽都有一定的壓力，會聽歌去紓緩。

聽MIRROR的歌，我是「神徒」（教主Anson Lo粉絲之稱），最感動是《男排女將》插曲《神隊友》，覺得首歌好似我們team一齊，好有默契好團結。

▲ 郭氏一家齊出席屈臣氏蒸餾水向運動員最強後盾致敬頒獎禮。（林宇翔攝）

半職運動員的海瑩，忙訓練之外，也會一星期返一日香港耀能協會工場，擔任學員負責包裝，她亦擔任「耀能大使」經常去不同機構，包括中小學去分享。

譬如小學生會很熱烈，向學生分享我的病患、如何接觸硬地滾球運動，亦會示範，他們好開心投入，那一刻我都好開心，做到生命影響生命。

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記者︰顏紫燕