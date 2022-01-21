  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中歐關係】中聯辦籲歐洲議會勿「搬起石頭砸了自己的腳」　港府：對「制裁」嗤之以鼻

政治 19:13 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

中聯辦對有關決議表示堅決反對和嚴厲譴責。（資料圖片）

歐洲議會周四通過《關於香港侵犯基本自由》決議，譴責香港人權、自由狀況，稱港區國安法阻礙中歐間信任與合作，籲歐盟機構和成員國對華採取具體行動乃至制裁措施。中聯辦發言人回應指，中歐合作發展是大勢所趨，認為歐洲議會在涉港事務上一再玩弄伎倆，是非常不明智、不得人心的，敦促歐洲一些政客認清形勢、尊重事實，「不要搬起石頭砸了自己的腳」。

發言人特別提及，香港的繁榮穩定也關係到超過2,300家歐盟在港企業和35萬在港歐盟公民的利益。他指，歐洲議會通過顛倒黑白的所謂涉港決議，惡意抹黑「一國兩制」，肆意干涉中國內政，甚至「呼籲」歐盟對中方官員採取製裁行動，中方對這種政治操弄表示堅決反對和嚴厲譴責，重申任何外部勢力無理干涉香港事務，反復上演這種自欺欺人的政治鬧劇是注定失敗的。

發言人斥，歐洲議會一些政客無視香港政治生態的積極變化，無視香港社會思穩思進的主流民意，無視互不干涉內政的國際社會準則，一而再、再而三地進行混淆是非的拙劣表演。

特區政府晚上亦發聲明，表示堅決反對歐洲議會對香港作出無理指控，抹黑香港的法治、自由、民主發展。發言人說：「對於外國政客建議對特區政府官員作出所謂『制裁』，特區政府嗤之以鼻，必繼續堅定不移全力維護國家安全。」
  
特區政府發言人指，對於外國政客試圖扭曲事實，惡意詆毀依法進行的執法行動，是違反國際法及粗暴干預香港事務，表示強烈不滿，必須直斥其非。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者 : 陳葆琳

相關文章

歐洲議會議員促撤控泛民　駐港公署：是非不分、顛倒黑白
22:16 2020/04/24
歐洲議會議員促撤控泛民　駐港公署：是非不分、顛倒黑白
歐洲議會通過香港相關決議案　港府斥內容偏頗、非反映事實
19:14 2021/01/22
歐洲議會通過香港相關決議案　港府斥內容偏頗、非反映事實
【國安法】歐洲議會通過促撤國安法動議　港府批粗暴干預將無懼制裁
17:09 2021/07/09
【國安法】歐洲議會通過促撤國安法動議　港府批粗暴干預將無懼制裁

你可能感興趣

歐洲議會議員促撤控泛民　駐港公署：是非不分、顛倒黑白
22:16 2020/04/24
歐洲議會議員促撤控泛民　駐港公署：是非不分、顛倒黑白
歐洲議會通過香港相關決議案　港府斥內容偏頗、非反映事實
19:14 2021/01/22
歐洲議會通過香港相關決議案　港府斥內容偏頗、非反映事實
【國安法】歐洲議會通過促撤國安法動議　港府批粗暴干預將無懼制裁
17:09 2021/07/09
【國安法】歐洲議會通過促撤國安法動議　港府批粗暴干預將無懼制裁
中歐關係 制裁 國安法 中歐 譴責 歐洲 歐盟 香港 中國 中聯辦

最高瀏覽

【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
17:39 2022/01/19
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
【外傭奇聞】鄭中基大爆家中外傭匪夷所思事　穿熱褲通屋走不洗客人碗碟
15:48 2022/01/20
【外傭奇聞】鄭中基大爆家中外傭匪夷所思事　穿熱褲通屋走不洗客人碗碟