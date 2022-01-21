【中歐關係】歐洲議會通過決議譴責香港人權　中聯辦：不要搬起石頭砸了自己的腳

▲ 中聯辦對有關決議表示堅決反對和嚴厲譴責。（資料圖片）

歐洲議會周四通過《關於香港侵犯基本自由》決議，譴責香港人權、自由狀況，稱港區國安法阻礙中歐間信任與合作，籲歐盟機構和成員國對華採取具體行動乃至制裁措施。中聯辦發言人回應指，中歐合作發展是大勢所趨，認為歐洲議會在涉港事務上一再玩弄伎倆，是非常不明智、不得人心的，敦促歐洲一些政客認清形勢、尊重事實，「不要搬起石頭砸了自己的腳」。

發言人特別提及，香港的繁榮穩定也關係到超過2,300家歐盟在港企業和35萬在港歐盟公民的利益。他指，歐洲議會通過顛倒黑白的所謂涉港決議，惡意抹黑「一國兩制」，肆意干涉中國內政，甚至「呼籲」歐盟對中方官員採取製裁行動，中方對這種政治操弄表示堅決反對和嚴厲譴責，重申任何外部勢力無理干涉香港事務，反復上演這種自欺欺人的政治鬧劇是注定失敗的。

發言人斥，歐洲議會一些政客無視香港政治生態的積極變化，無視香港社會思穩思進的主流民意，無視互不干涉內政的國際社會準則，一而再、再而三地進行混淆是非的拙劣表演。

特區政府晚上亦發聲明，表示堅決反對歐洲議會對香港作出無理指控，抹黑香港的法治、自由、民主發展。發言人說：「對於外國政客建議對特區政府官員作出所謂『制裁』，特區政府嗤之以鼻，必繼續堅定不移全力維護國家安全。」



特區政府發言人指，對於外國政客試圖扭曲事實，惡意詆毀依法進行的執法行動，是違反國際法及粗暴干預香港事務，表示強烈不滿，必須直斥其非。

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記者 : 陳葆琳