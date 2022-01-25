【逆轉人生】破碎家庭成長流連網吧萌死念　發奮成DSE數學尖子入科大重過新生

▲ 吳子軒（JJ）在破碎家庭長大，憑自己努力改變命運，重過人生。

家庭環境對孩子影響深遠，心理創傷可能是一輩子的事。27歲的吳子軒（JJ）在破碎家庭長大，童年為了逃避父母不和，他流連網吧、無心向學，更一度萌生死念。猶幸JJ決心改變自己，於中學文憑試（DSE）取得佳績升上大學，靠著補習賺學費，現職數學補習導師的他已重過人生。

家人從不同枱食飯

小時候家裡給JJ的感覺就是「嘈」和「煩」，小學時父母關係惡劣，在廚房工作的爸爸凌晨回家後，總是與媽媽爭執甚至動武，現在回想起來他仍猶有餘悸，「他們的聲音還在腦海裡」。JJ坦言那段時間過得不快樂，父母的吵鬧聲令他無法睡覺，他自言眼袋很大，正是從小到大都難以入睡所致。

直至有一天爸爸消失了，JJ自此在單親家庭長大，媽媽母兼父職湊大他。他記得那時多數以外賣解決三餐，有時媽媽心情好會煮飯，但他們都是各自盛飯回房間吃，他形容這種情景有如飯堂。縱然事過境遷，他憶及過去種種不快尚能克制情緒，但言談間仍然感受到他當時的痛苦，心靈傷害之大難以磨滅。

每年做節的日子我都不開心，我家裡是沒有節日的，誇張一點連同枱食飯也沒有。

▲ JJ走出原生家庭創傷，決心改變自己，現在活得開心自在。（湯致遠攝）

無心向學一度萌死念

從小缺乏家庭溫暖，JJ告訴自己沒所謂，但他心底裡卻渴求被關心。最青春的中學時期，他幾乎每晚與朋友去網吧通宵打機，翌日上課就補眠，朋友間稱兄道弟，令他有家庭溫暖的感覺。即使三五成群去玩，但他並不快樂，認為自己只是想逃避家庭。他甚至出現過輕生念頭︰

我想了結自己，打開窗爬出去，望一望樓下好高，我住25樓……

當時JJ怕得縮回去，又再想其他尋死方法，在網上搜尋器輸入「想死」、「想自殺」，卻出現生命熱線「需要幫助嗎」的字句。他隨即崩潰大哭，醒覺「原來有人關心我」，漸漸反思人生方向。

我連死都夠膽去做，為什麼不夠膽去改變自己，為什麼不把讀大學視為邁向人生第二個新階段的機會。

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DSE數學奪5**讀科大

JJ自此以入大學為目標，中五開始發奮讀書。當時老師要他留堂至晚上8、9時，他就召喚同學一起溫書，努力漸見成果「每半年升10名」，也獲得一些學科獎項，數學成績尤其突出。最終JJ在DSE數學科必修部分及延伸部分M1、M2都考獲5**，順利升讀香港科技大學數學系。

他不諱言大學生活窮苦，家裡沒經濟能力供他讀書，只能靠補習儲錢交學費，並開始瘋狂的補習生涯。

上午9時開始上課，下午4、5時上完課衝去補習，到晚上9、10時回家做功課。星期六日全天補習，真是好辛苦……

雖然生活過得不容易，但JJ亦因此愛上補習。當辛苦換來成果，他有滿滿的成就感。學生成績突飛猛進外，更多時候是他們感謝JJ，令他們變得不一樣，他頓時覺得原來自己所做之事是有意義的。

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以自身經歷勉勵學生

大學畢業後，JJ的大學師兄Ricky創辦補習社「學博教育」，他獲邀擔任數學補習導師。27歲的JJ已有10年補習經驗，他有感對補習老師而言，每一屆公開試的學生如車輪轉，但對學生卻不然，老師或許是決定他未來的關鍵。他深知責任重大，「DSE可能決定他一世，對你來說是一屆，對他來說是一世」。

除了將知識傳授給學生外，JJ也跟他們分享自己的成長經歷，多開導一些有家庭問題的學生，希望為學生帶來正面影響。有說「家是避風港」，JJ並不完全同意，認為總有父母與子女合不來，但子女可以作出改變。一如他撇開原生家庭的枷鎖，現在享受獨居生活，依然憧憬將來為人父後，能擔起爸爸的責任，帶給孩子快樂。

既然我沒法在父母身上得到愛，不如我做一個子女會喜歡的父母。

▲ 27歲的JJ已有10年補習經驗，10年是一個重要的里程碑，他確定了在補習界發展。（湯致遠攝）

補習照顧個別學生需要

JJ的大學師兄Ricky是學博教育的創辦人，與英文補習導師Spencer在疫情下創業，開辦補習社外，也設立自修室。Ricky憶述當年考高級程度會考（A-Level）前補習，物理科較弱的他，由中六校內成績F級，到A-Level獲得C級。不少學生為應付DSE而補習，他指學生不能揀日校老師，補習卻讓他們有機會選擇適合自己的導師。

Spencer在香港大學心理系畢業後，曾於大型國際銀行任職，為了追尋補習夢，他放棄高薪厚職。他看準補習社結合自修室的契機，學生由上課至溫書得到全面的學習支援。Spencer認為日校老師與補習導師能並存，只是補習更能照顧個別學生的需要。近年他留意到學生傾向碎片化學習，例如10分鐘學會技巧，他們亦配合學生的需要不斷轉變。

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記者：駱秀玲