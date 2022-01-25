【虎年運程】猴雞狗豬鼠牛學業運程　 雲文子師傅教增運顏色＋催旺文昌貼士

▲ 玄學天后雲文子師傅以奇門遁甲推算12生肖的學業運程。

牛年過去，迎接虎年來臨，相信不少媽媽都緊張小朋友生肖運程，想小朋友學業進步，身體健康。TOPick邀請了玄學天后雲文子師傅，以奇門遁甲為大家推算2022年虎年十二生肖的學業運程，並提供增運顏色及飾物小貼士，讓小朋友今年虎虎生威！

▲ 玄學天后雲文子師傅。（林綺虹攝）

肖猴、雞、狗、豬、鼠、牛的小朋友在2022虎年的生肖學業運程！

肖猴：

肖猴的小朋友今年文昌運大大倒退，學習發展方向會不清晰，對自身會有一片模糊感覺，容易與家長爭執，家長應平心靜氣與小朋友商量，給多點選擇的機會，才能揾到更好的方向。

▲ 屬猴小朋友的增運顏色及飾物：啡黃、綠色，菱形飾物。（文子健攝）

化解：可戴鼠、龍飾物化太歲。

增運顏色及飾物：啡黃、綠色，菱形飾物。

肖雞：

肖雞的小朋友今年文昌暢旺，才華漸露，可以參加多點領袖訓練，擔任領導的角色，提升自己獨立處事既能力和責任感，變得更加有自信去面對將來不同的挑戰。

▲ 屬雞小朋友的增運顏色及飾物：綠色、黑色，直條形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：綠色、黑色，直條形飾物。

肖狗：

肖狗的小朋友今年文昌運愈來愈順暢，會對新的事物感興趣，好奇心強，家長應協助子女發掘潛能，再重點栽培，但不要施加任何壓力，自然有好水準！

▲ 肖狗小朋友的增運顏色及飾物：紅、白色，格仔、網形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：紅、白色，格仔、網形飾物。

肖豬：

肖豬的小朋友今年「破太歲」，文昌運比較停滯，學習能力偏弱，難以難集中精神，容易與同學比較，受到家長責備和批評時，自信心會大跌。不妨考慮往海外升學，進一步拓寬視野。

▲ 屬豬小朋友的增運顏色及飾物：黑色、綠色，方形飾物。（文子健攝）

化解：可戴兔、羊飾物化太歲。

增運顏色及飾物：黑色、綠色，方形飾物。

肖鼠：

肖鼠的小朋友今年文昌運大大進步，學習能力及專注力提升，與同學互相勵勉，可讓小朋友有更大的原動力，使學業有明顯的進步，今年應找一項潛能好好發揮，會有不錯成績。

▲ 屬鼠小朋友的增運顏色及飾物：紅色、白色，波浪形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：紅色、白色，波浪形飾物。

肖牛：

肖牛的小朋友今年文昌運大大改善，學習能力上升，對周遭事物充滿好奇心，喜歡不停發問，虛心接受教導，並會得女性長輩提拔及愛戴，是好開心的一年！

▲ 屬牛小朋友的增運顏色及飾物：綠色、白色，星星、鎖鏈形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：綠色、白色，星星、鎖鏈形飾物。

文昌位：

雲文子師傅指虎年的文昌位在西北位置，掛象有「開門」加「天心星」，「開門」指學業、考試、思考、腦袋，而「天心星」為智慧、學識、精明機智。大家可以把6枝毛筆放在西北位置，提升文昌運，有助小朋友的讀書、學習能力及考試運。

亦可以把書枱放在西北位置，或在屋內西北位置温習，增強學習和思考能力。假如此處有窗簾或窗門，大家可以長開窗門，便能開啓智慧，令創作靈感湧現。

健康方面，西南方為病災煞位，掛象有「天芮星」及「擊刑」，「天芮星」指病灶、病菌，而「擊刑」指刑傷、凶象、災禍。

大家可以在西南方放置放上「5個銅錢」，有助吸收病氣或負能量，化解病痛。如果睡床在西南方位置，亦可以把「5個銅錢」放在床頭，化解病氣。

按此看肖虎、兔、龍、蛇、馬、羊的小朋友在2022虎年肖學業運程。

服裝提供：FILA KIDS，場地提供：陳公館。

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責任編輯︰蕭雅文