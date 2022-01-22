【IT狗】Johnny仔先天軟骨發育不全　樂天拼搏演藝13年現實是餐廳太子

▲ 鄧子超演活《IT狗》「Johnny仔」一角，現實中的他是餐廳太子。

ViuTV劇集《IT狗》近期掀起城中熱話，連帶演員戲裡戲外也受人關注。其中飾演「Johnny仔」一角的鄧子超（小B）出場時，被主角阿信（凌文龍飾）誤以為是一名小朋友，而現實中的鄧子超其實是一名「先天性軟骨發育不全症」患者，曾因病而在成長路上屢遇挫折，慶幸樂天性格下仍能闖出一片天。

▲ 鄧子超（小B）在《IT狗》中飾演「Johnny仔」。（圖片來源：IG@victorbb）

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文等主演的劇集《IT狗》，其中甚具黑色幽默的一幕，就是阿信首次遇上Johnny仔，因其身型矮小而誤會他是小朋友。及後阿信知悉真相，又打算安慰Johnny仔：「上天攞走你一啲嘢，一定會畀返啲嘢你。」反而是Johnny仔反問一句：「上天攞走咗我啲咩？」

戲裡的Johnny仔坦率直白，戲外的小B也是樂天派。

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身高只有約1米3的小B過往曾接受TOPick訪問，坦言自少因患有先天性軟骨發育不全症（屬「侏儒症」的一種），承受過不少歧視目光。除了經常被外界誤以為智力低於常人，讀小學時小B寫下「我的志願」，更被老師反問「你做到嗎？你夠高嗎？」當下媽媽心疼不已，反而是小B樂觀安慰媽媽。

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為了融入普通人圈子，小B經歷過反叛期，逃學、吸煙等行為令家人憂心。直到15歲時因腰痛被迫住院一年做手術，媽媽每天不辭勞苦照顧，令他感動又慚愧，也開始思考人生方向。

父母開餐廳，小B在01年出院後也開始到餐廳幫手。直到07年金融海嘯下餐廳被迫結業，全家欠債百萬，媽媽一度自困在家半年，小B就在此時遇到演藝路上第一個伯樂，就是馮德倫找他拍攝陳奕迅MV《倒帶人生》，而他亦曾在IG回憶此事：

2008年嘅今日，一個願意給我第一次演出機會嘅導演就係你馮生。那時第一次演出酬勞係$900，落樓即刻打俾媽，那刻應該係人生喊得最崩潰既一次，那時全家經濟陷入困境並欠債百萬，同媽講我有錢買野食俾自己，今個月唔駛擔心我。

然後買左兩箱印尼撈麵，食了一個半月，期間我也終於揾到工作，香港其中一個主題公園。

「前面是絕路，希望在轉角」，呢句電影對白係當時每天同自己講嘅座右銘，轉眼間原來玩左十三年，繼續做回自己，繼續認真地玩，全心去玩，更好玩。

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2011年，爸爸東山再起，小B就遊走在餐廳及演藝工作。雖然成長路與人不同，小B卻沒有太多感懷。反而是感恩自己所擁有，認為「許多事不要太執著自己認為的缺憾」，希望社會能給予同路人更多支援：

我比較幸運，有這個經濟環境，但其實很多同路人遭社會忽略，遇到求職困難，意志薄弱，希望社會可給予更多支持和支援。

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責任編輯：羅嘉欣