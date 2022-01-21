【圍封五天】逸葵樓住戶趕買食物及物資回家　住戶擔心大廈內獨居老人缺乏照顧

▲ 所有居民必須在逸葵樓逗留。（黃傑偉攝）

本港爆發第五波疫情，今日（21日）新增24宗確診個案，以及逾20宗初步確診，當中約10宗與葵涌邨逸葵樓相關。逸葵樓至少已有20人染疫，涉12層樓、13個單位、9個不同坐向。

政府傍晚公布為期5日的限制與檢測宣告，由今日6時起至1月26日期間，所有居民必須在逸葵樓逗留，每日進行檢測，共涉及約2,700名居民。在5天期間，政府會設臨時採樣站，居民檢測後須留在家中。政府會為長者及行動不便人士上門採樣，並為居民提供膳食及支援。逸葵樓今日離家上班人士可照常回家。

圍封消息傳出後有居民拉喼離開，警方昨晚近6時在逸葵樓外拉起封鎖綫，大廈後門被鐵鏈鎖上，正門外則有封鎖綫及保安駐守，僅供居民進入大廈，有居民落樓查詢情況。不少居民也趁回家前補充物資，附近超市的麵包等食品幾乎被一掃而空，大多居民均手持多個購物袋，甚至推著超市購物車返家。

有市民到超市購買物資，點擊下圖即看：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick訪問了逸葵樓的住戶，佩戴兩個口罩的劉太表示，幸好自己是家庭主婦不用上班，在收到圍封消息後已立即到附近超市購買日常用品，包括紙巾及米等，未來5天的煮飯材料也已備好。她對被禁足5天感無奈，惟認爲要遵守政府的防疫措施也沒辦法，會在這5天内提早大掃除；又指大廈很多獨居老人家，擔心他們沒人照顧，希望政府能給予支援。

居民劉先生則表示，疫下多不會外出，再加上學校下周一起停課，就算被禁足5天也沒太大影響。他又指，圍封期間將清潔家居及保持衛生，又認爲政府會提供膳食，相信一日三餐沒有太大問題。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、黃小冰