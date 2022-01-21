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【打擊走私】警方偵破貨船走私凍肉案　檢60噸凍肉市值約1,200萬元

社會 20:35 2022/01/21

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部分檢獲的懷疑走私凍肉。（政府新聞處）

​香港海關今日（21日）在香港西面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用貨船走私的案件，檢獲約60噸懷疑走私凍肉，估計市值約1,200萬元。行動中，海關拘捕7名懷疑涉案男子，年齡介乎25歲至68歲。

案情指，海關今日凌晨在香港國際機場對開海面進行反走私行動期間，發現一艘形跡可疑的貨船，船上有數名男子將一批貨物搬運至一艘大馬力快艇上，懷疑正進行走私活動。海關人員隨即採取行動將貨船截停，並在船上檢獲該批懷疑走私凍肉。案件仍在調查中。

海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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