張華峰「無官一身輕」得閒嘆茶　相片揭「食兩家茶禮」？

▲ 前立法會議員張華峰（左一）與業界朋友飲茶。（張華峰 Facebook）

新一屆立法會已開展逾兩星期，新任議員忙東忙西之時，無法連任金融服務界議席的前立法會議員張華峰，卻有閑情逸致，孖住不尋求連任的黨友石禮謙飲茶，共度退休生活。不過，未知張華峰是否因為朋友太多，要同時「食兩家茶禮」？

張華峰昨日在社交網站發帖，說自己「無官一身輕」，現在多了很多私人時間享受生活，日子過得「分外舒暢」，並分享了兩張相片，其中一張是他與業界朋友相聚的合照；另一張相片則是，與同樣於今屆退出議會的石禮謙，二人飲茶的相片。

不過，張華峰與兩位業界朋友相聚的相片中，石禮謙其實就坐在3人身後的卡位中，獨自低頭玩手機，未知張華峰是否因為忙於「享受生活」，無暇分身，要約兩邊朋友同場分枱飲茶？

▲ 張華峰（左）與石禮謙（右）在同一茶樓飲茶。（張華峰 Facebook）

張華峰又提及，與前輩的話題，離不開股市，而昨日恒生指數飆升近900點，他亦大為豐收：「兩位連聲恭喜我今天賺到盡、賺到笑，還不失幽默地說，愛國愛港，必有福報」。

剛過去的立法會金融服務界選舉，張華峰以146票之差，不敵出身證券世家、香港證券業協會主席李惟宏，結束9年的立法會議員身份。

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