【童樂居虐兒案】狄志遠批政府對事件責無旁貸　已申請立會提急切質詢

▲ 新思維社福界議員狄志遠。（經濟日報資料圖片）

「童樂居」虐兒事件持續發酵，至今揭發至少33名兒童受虐，累計被捕職員多達18人。新思維社福界議員狄志遠表示，已向立法會主席申請提出急切口頭質詢，要求政府盡快全面向交眾交代事件，並提出即時解決方法。

狄志遠形容，「童樂居」事件發酵至今，情況已經失控且問題越趨嚴重，勞工及福利局與社會福利署，至今仍未就事件作全面交代，亦未有作出適切跟進事項，直言政府對事件責無旁貸。

他要求政府盡快就事件向公眾作出全面交代，並提出解決方法保障所有兒童安全，透露已根據議事規則《議事規則》第24(4)條，基於事項性質急切及與公眾有重大關係的理由，就「童樂居」事件惡化向立法會主席提出急切質詢。

他認為，政府應盡快就事件檢討，及改善現行的監管機制，並交代相關時間表，同時盡快提交保護兒童法例草案。

另一議員陳曼琪，亦對事件表示震驚和痛心，認為政府和勞福局必須深切反省，要求政府盡快就「沒有保護罪」提交立法建議，同時重新檢視勞福局監管託兒機構制度，並應嚴肅考慮制定幼兒工作者黑名單，防止有不良記錄的幼兒工作繼續從事相關行業。

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記者：胡偉明