陳曼琪請中央助港全民強檢　成功機會有幾大？

▲ 身兼港區全國人大代表的立法會選委界議員陳曼琪。（陳曼琪Facebook）

本港疫情漸趨嚴峻，社區存在多條隱形傳播鏈，身兼港區全國人大代表的立法會選委界議員陳曼琪，擬向全國人大常委會遞交閉會建議，請求中央協助香港進行強制全民檢測。被視為成功爭取港區國安法的陳曼琪，今次再出手，到底成功機會有多大？

有資深建制派人士認為，如本港疫情惡化至無法控制的地步，中央不會坐視不理，但現時的狀況，港府實行的封區做法仍適用，亦是最實際的，認為尚未嚴重至要中央出手的地步。

該消息人士續指，在香港強制全民檢測，絕非易事，暫不論「強制」有多難，人力、隔離設施等配套，亦難短期內齊備，亦未必可如內地般，做到社區配送日常所需。單是日前爆疫的逸葵樓，2500個居民都因本港無足夠檢疫設施，而要留在大樓內隔離，遑論全民檢測。另一方面，要顧及內地情況，中央派員助港，單是籌備起碼需時兩周，近日內地多地疫情有反彈之勢，恐自顧不暇。

陳曼琪能否成功爭取，港府態度亦十分關鍵。有議員早前在特首問答大會上，要求強制全民檢測，但特首林鄭月娥態度強硬，直言若貿然聽取一些意見，跟從別的地方進行所謂小區檢測，自己不會承擔這個後果，又對比2020年9月中央協助下的全民檢測，與本港實行的小區檢測效果，強調抗疫須透過實踐和不斷調校，才能找出最適合香港抗疫的方法。她透露，即使在黑暴期間考慮過「宵禁令」都不想推行，因為不知帶來的後果有多嚴重。

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