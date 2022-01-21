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【防疫措施】中大下周一起實施混合教學及彈性工作安排　網課面授同時進行

社會 22:26 2022/01/21

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中大下周一起實施混合教學及彈性工作安排。（資料圖片）

新冠疫情持續，變種病毒於社區蔓延。中大今日（21日）宣布，由下周一（24日）起，將實施混合教學安排。

中大表示，明白部分人士憂慮乘搭公共交通工具回校上課或會增加感染風險，大學決定為選擇留家抗疫的人士提供網上授課安排。發言人指，大學非常渴望於農曆新年假期後恢復面授課堂，屆時大學將會就本港疫情狀況及最新公佈的公共健康指引，再作檢討。

詳細安排如下：

教學安排

  • 除小部分實習、實驗室、診所或工作室課堂及已預定之考試外，所有課堂均以混合模式進行。
  • 混合教學模式為網上授課與面授課堂即時並行，學生仍可選擇親身出席面授課堂。
  • 所有出席面授課堂的學生及員工必須遵守大學的防疫措施。

彈性工作安排

  • 所有須接受強制檢測、檢疫或隔離安排之員工可向有關學系／部門申請特別工作安排。
  • 部門主管可為懷孕或患有長期疾病之員工作出彈性工作安排，例如批准他們遙距工作。
  • 所有毋須接受強制檢測、檢疫或隔離安排，或並非懷孕或患有長期疾病之教師，應親自回校上課，為出席面授課堂之學生作實體教學。
  • 在日常運作不受影響的前題下，部門主管可允許員工實行彈性上班時間及午膳時間，以避開公共交通的繁忙時段，及減少公共餐飲場所在繁忙時段的人流。

至於早前公佈之加強感染控制措拖將維持不變，邵逸夫堂、利希慎音樂廳及校園體育設施將維持關閉，直至另行通知或政府取消現行社交距離措施為止。所有員工及學生在進入大學飯堂或其他貼有「安心出行」二維碼的處所時，必須使用「安心出行」應用程式。

發言人稱，大學強烈建議所有成員接種疫苗並適時儘快接種加強劑，並鼓勵所有學系或部門重新審視舉辦任何實體聚會或活動之需要，並儘量利用網上模式進行活動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

 

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