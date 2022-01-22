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【封鎖逸葵樓】居民首日最遲晚上10時許獲發美心飯盒　形容質素一般及不夠熱（附圖）

社會 00:17 2022/01/22

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（新界西南立法會議員陳恒鑌提供）

葵涌逸葵樓至今牽涉20宗相關確診或初步確診個案，涉12層樓、13個單位、9個不同坐向；港府首次對大廈發出為期5日的限制與檢測宣告，即傍晚6時起即時封鎖逸葵樓至1月26日，期間居民不得離開及須每日檢測 。有立法會議員引述受影響居民表示，今晚9時至10點多才收到當局提供的飯盒，並指「唔算太熱」及「質素一般」。

點擊看居民獲發飯盒：

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新界西南立法會議員陳恒鑌透露，有居民知道要被圍封一度情緒激動，需由警察及保安調停安撫，另有市民反映要覆診，現正處理改期。

房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧今稱，當局今晚7時許安排飯盒送到2,700名居民單位，居民8時後可下樓到逸葵樓附近的臨時採樣站做檢測，不過有居民向陳恒鑌反映，最遲直至晚上10時許才收到飯盒，透露有數個款式提供，但形容「唔算太熱」及「質素一般」。

在現場所見，有印上美心集團旗下「Maxim's Catering Services」標誌的貨車運送飯盒到現場。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：鄧凱文 

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