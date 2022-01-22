  • 17°C
香港時間 : 2022122日 (週六) 01:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【倉鼠感染】漁護署至今人道毀滅2,581隻小動物　 累計接收77隻市民棄養倉鼠

社會 00:33 2022/01/22

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

漁護署至今人道毀滅2,581隻小動物，累計接收77隻市民放棄的倉鼠（資料圖片）

寵物店群組持續擴散，至今錄得8人確診，涉及2間寵物店及至少3代傳播。漁護署今（21日）晚上再表示，撇除已人道毀滅銅鑼灣Little Boss寵物店內1,213隻小動物外，截至今午四時，已再為1,299隻在其餘可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠，以及69隻倉鼠由畜養人放棄飼養作人道毀滅，即署方至今已人道毀滅2,581隻小動物。

署方指， 除了在銅鑼灣Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中有7個倉鼠樣本對新冠病毒測試呈陽性反應外，截至今日下午4時，署方1月19日於銅鑼灣另一間i love rabbit集團的寵物店採集的49個倉鼠樣本之中，2個抽取自2隻倉鼠的樣本亦呈陽性反應。

另截至今日下午4時，署方共接收了77隻由畜養人放棄飼養的倉鼠，並已為其中71隻倉鼠抽取共113個樣本進行新冠病毒測試，相關檢測仍在進行中。除兩隻送交本署時已自然死亡的倉鼠外，其餘69隻倉鼠已作人道處理。

最新影片： 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

相關文章

【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
15:49 2022/01/21
【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
【倉鼠感染】袁國勇：寵物店病毒基因與捷克早前爆疫近似　惟現「D427G」不明新突變
20:29 2022/01/20
【倉鼠感染】袁國勇：寵物店病毒基因與捷克早前爆疫近似　惟現「D427G」不明新突變
【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
19:16 2022/01/20
【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
【倉鼠感染】漁護署譴責阻礙他人交出倉鼠行為　已報警促交回倉鼠
00:31 2022/01/21
【倉鼠感染】漁護署譴責阻礙他人交出倉鼠行為　已報警促交回倉鼠
【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠
14:20 2022/01/21
【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠

你可能感興趣

【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
15:49 2022/01/21
【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
【倉鼠感染】袁國勇：寵物店病毒基因與捷克早前爆疫近似　惟現「D427G」不明新突變
20:29 2022/01/20
【倉鼠感染】袁國勇：寵物店病毒基因與捷克早前爆疫近似　惟現「D427G」不明新突變
【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
19:16 2022/01/20
【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
強制檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 記者 經濟 IB IB 倉鼠 銅鑼灣

最高瀏覽

【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
17:39 2022/01/19
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
【超級傳播】巴籍婦丈夫曾到北河街一帶擺地攤　1月10日或以後曾光顧相關小販人士須強檢
00:09 2022/01/21
【超級傳播】巴籍婦丈夫曾到北河街一帶擺地攤　1月10日或以後曾光顧相關小販人士須強檢