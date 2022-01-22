【倉鼠感染】漁護署至今人道毀滅2,581隻小動物　 累計接收77隻市民棄養倉鼠

▲ 漁護署至今人道毀滅2,581隻小動物，累計接收77隻市民放棄的倉鼠（資料圖片）

寵物店群組持續擴散，至今錄得8人確診，涉及2間寵物店及至少3代傳播。漁護署今（21日）晚上再表示，撇除已人道毀滅銅鑼灣Little Boss寵物店內1,213隻小動物外，截至今午四時，已再為1,299隻在其餘可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠，以及69隻倉鼠由畜養人放棄飼養作人道毀滅，即署方至今已人道毀滅2,581隻小動物。

署方指， 除了在銅鑼灣Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中有7個倉鼠樣本對新冠病毒測試呈陽性反應外，截至今日下午4時，署方1月19日於銅鑼灣另一間i love rabbit集團的寵物店採集的49個倉鼠樣本之中，2個抽取自2隻倉鼠的樣本亦呈陽性反應。

另截至今日下午4時，署方共接收了77隻由畜養人放棄飼養的倉鼠，並已為其中71隻倉鼠抽取共113個樣本進行新冠病毒測試，相關檢測仍在進行中。除兩隻送交本署時已自然死亡的倉鼠外，其餘69隻倉鼠已作人道處理。

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記者：鄧凱文