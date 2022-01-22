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【新冠肺炎】5日圍封檢測屬理想做法　許樹昌：有助找出第二代傳播個案

社會 10:22 2022/01/22

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。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

葵涌邨逸葵樓爆疫，大廈進行圍封檢測5天，由1月21日至26日。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（22日）表示，當局圍封5天的決定是理想做法，可找出第二代傳播個案，呼籲居民不應離開住所，應盡快檢測。

被問到不少居民未圍封前，已離開居所。許樹昌教授指，房署是有辦法聯繫到離開居所的人，逸葵樓病毒傳播方式未明，離開的居所的居民或有機會帶病毒，連累其他人，呼籲居民應返回居所盡快檢測。被問到當局延長大廈圍封禁令至5天。他指大廈傳播是在本月16至18日發生，現時做到5天圍封大廈是理想的做法，有助找出第二代傳播個案。

許樹昌又稱5天檢測行動有如「居家令」性質，居民不會外出社區上班等，可有效減低病毒擴散社區的風險，亦暫時看不到逸葵樓出現很多病毒擴散的情況，是次行動有助阻截傳播鏈。

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記者：余思嵐

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