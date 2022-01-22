【公關災難】MIRROR管理團隊被炮轟態度差　花姐：和我的團隊一起學習

MIRROR粉絲日前在Instagram列出「ViuTV經營MIRROR官方社交平台不善七宗罪」，又公開MIRROR的官方IG編輯以頗惡劣的態度回應鏡粉，最終經理人黃慧君（花姐）於Instagram限時動態道歉。事件過後，MIRROR的藝人管理團隊又被指態度惡劣，花姐再次於Instagram限時動態內作出回應。

商台員工遭不禮貌對待？

陳志雲在其網上節目中提到曾聽到商台員工被MIRROR幕後工作人員不禮貌對待，他說︰「MIRROR個別成員久不久都會到電台接受訪問，有一些同事都是他們的粉絲，一知道他們會來的時候，就會趁機會走到直播室前等候他們，從而合照一番。有一位同事說指當時跟隨MIRROR的工作人員對他說︰『你屬於邊個部門？你咁樣嚟要求影相，有冇徵求過你上司同意？』」

陳志雲稱明白藝人工作有時相當匆忙，未必有時間在受訪後與在場人士人合照，認為工作人員可用更禮貌的方法婉拒，代藝人說一聲對不起，指因工作關係未能多拍照片。

陳志雲說︰「這些都是我聽聞發生過的事，有沒有這樣發生，我真的不知道。如果真的發生過，就希望幫助MIRROR宣傳的同事，可以參考一下這個意見。畢竟大家都是愛MIRROR，才會有這樣的反應。」

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花姐於IG Story回應

面前外界的指控，花姐再次於IG限時動態作出回應，稱以感恩的心努力學習：「一路以來AM團隊、MIRROR及ERROR一直盡心盡力，在崗位上做好自己，因應每個不同的情況，AM團隊也需要作出不同反應，以確保藝人的安全及工作順利進行。我很幸運，這三年來一直有你們在我身邊並肩作戰 ; 藝人管理是一份具有高度挑戰性的工作，我懷著感恩的人，在未來日子，和我的團隊一起學習，一起努力行這條艱辛之路。」

花姐早前又曾經爲MIRROR IG編輯承擔責任，她寫道：「小編其實係好想做得更加好，以後會注意多啲表達方式。雖然係咁，佢嘅回應都係唔恰當。小編嘅錯，都係我嘅責任。我代佢同大家道歉。我地（哋）會再做好啲歌同IG，令大家可以更了解MIRROR。」

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