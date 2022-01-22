【新冠肺炎】港大研究揭Omicron複製能力及致病性低　袁國勇：冀疫苗策略使Omicron成溫和普通感冒病毒

▲ 港大微生物學系研究發现Omicron的複製能力和致病性低於其他變種病毒。（資料圖片）

香港大學微生物學系的研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低。教授袁國勇表示，研究顯示當前的全球疫苗接種策略已迫使SARS-CoV-2進入新的進化軌跡，冀Omicron繼續遵循這一進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

研究小組透過一系列的細胞和小鼠模型，了解 Omicron病毒在細胞內的複製能力和致病性。 研究人員發現，在人類肺部和腸道上皮細胞的實驗中，Omicron 活病毒的複製量，比原始毒株（野生型）及 Alpha、Beta和Delta等為低。上皮細胞覆蓋人體器官的內外表層，包括呼吸道和腸道。上皮組織負責保護、分泌、過濾，以及感覺接收等各項人體功能。

與野生型病毒相比，Omicron在人類肺部上皮細胞中的複製效率低三倍以上。Alpha、Beta和Delta變種病毒的複製水平與野生型相似或較高。

這項研究的負責人港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇指，研究顯示人體因為疫苗或感染刺激免疫系統對抗病毒，因而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脱人類的免疫系統，這些基因突變也同時降低病毒在肺部的繁殖效率，希望Omicron 繼續遵循這一進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

另外，研究亦顯示Omicron病毒的突刺蛋白（spike protein）利用細胞膜蛋白跨膜絲氨酸蛋白酶2（TMPRSS2）蛋白的效率下降。研究結果也證實，Omicron變種病毒在細胞中的複製能力降低，是病毒刺突蛋白使用TMPRSS2的效率降低所致。

當小鼠被感染了病毒，Omicron在上呼吸道和下呼吸道的複製都比野生型和Delta病毒為少。對小鼠肺部組織的分析也顯示，與野生型和Delta相比，感染Omicron變體導致肺部的炎症和損傷為低。這也與被Omicron感染小鼠的體重下降較少和存活率較高相關。

該研究顯示，當前的全球疫苗接種策略已迫使SARS-CoV-2進入新的進化軌跡，藉降低複製適應性以換取更好的免疫逃逸。根據這發展，疫苗接種包括額外加強針可能會進一步引導病毒突變及減弱。

該研究論文剛在國際著名學術期刊 Nature 《自然》發表。

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責任編輯：余思嵐