【初步確診】消息：葵涌邨逸葵樓及映葵樓　今增逾40宗初步陽性個案

▲ 葵涌邨逸葵樓爆疫，大廈進行圍封檢測5天。（陳靜儀攝）

葵涌邨逸葵樓爆疫，大廈進行圍封檢測5天，由1月21日至26日。消息指，葵涌邨逸葵樓和映葵樓今日（22日）新增逾40宗初步陽性個案。

葵涌邨逸葵樓爆疫，大廈進行圍封檢測5天，由1月21日至26日。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（22日）表示，當局圍封5天的決定是理想做法，可找出第二代傳播個案，呼籲居民不應離開住所，應盡快檢測。

被問到不少居民未圍封前，已離開居所。許樹昌教授指，房署是有辦法聯繫到離開居所的人，逸葵樓病毒傳播方式未明，離開的居所的居民或有機會帶病毒，連累其他人，呼籲居民應返回居所盡快檢測。

【新冠肺炎】5日圍封檢測屬理想做法 許樹昌：有助找出第二代傳播個案

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責任編輯：余思嵐