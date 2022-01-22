【葵涌邨爆疫】林鄭月娥作出4項呼籲　從事幾類高風險工作的居民「不要上班」

▲ 特首林鄭月娥率。(資料圖片)

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈持續，今日多宗初步陽性個案涉葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。今(22)日新增26宗確診個案，另有逾百宗初步陽性，主要是葵涌邨逸葵樓群組。特首林鄭月娥率領多名官員於下午6時見記者交代疫情。

林鄭月娥於會上有4項呼籲，包括：

不受禁足規定影響的葵涌邨居民最好留在家中，盡量減少外出，注重個人衞生，若暴露高風險工作的不受限制邨民，包括在安老院等地點工作，呼籲「唔好繼續上班」，希望僱主配合，否則院舍、安老院、醫療機構傳播就非常危險

大眾應少聚會，每一次都有風險，特別是小朋友及長者打針比率較低，小童剛先開始接種疫苗，5歲以下未能接種，故要減少外出。外國的個案亦發現OMICRON對小朋友影響大，長者更有生命危險

未接種疫苗人士應盡快打針，昨天有4.8萬人次打針，首針人數回升佔2萬人，令香港合資格首針接種率去到77.5%，本港可有機會達到8成甚至8成更高，呼籲合資格市民盡快預約打第3針加強劑

當全世界OMICRON風險感染成主流，但本港再有倉鼠引起Delta傳播，若市民行蹤有風險應盡快接受檢測

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記者：洪芷晴