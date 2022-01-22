【打擊罪行】警方葵青搗破疑無牌酒吧　拘捕59人

▲ （警方提供）

警方今日（22日）表示，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲五百二十罐啤酒，七十四支烈酒及一批酒吧設備，拘捕59人。

警方指，根據線報及深入調查後，聯同新界南機動部隊於昨晚突擊搜查葵青區葵豐街一個工業大廈單位，拘捕一名22歲男負責人，以及2名分別24歲和17歲的男女職員，他們涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

另外，38男18女，年齡介乎15至35歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。



警方強調，無牌售賣酒類飲品屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐