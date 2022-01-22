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【環球唱片】P1X3L網上節目獻唱5分鐘被叫停　環球解話：機件故障關係

親子 12:38 2022/01/22

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環球唱片旗下的石山街、P1X3L、曾比特（Mike）未有出現在「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」的演出名單當中，惹來網民熱烈討論。而三個單位原定於昨晚（21日）舉上網上音樂會，與樂迷回顧這一年的作品，但剛開始五分鐘就被叫停，認真慘情！

最新影片推介：

音樂會轉錄播形式 

由吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）組成的P1X3L打頭陣演出，誰不知只是現身五分鐘後，節目就被叫停，令樂迷感到失望。 

Facebook專頁「環球娛樂網誌 UM Webzine」發帖解釋：「非常抱歉因為機件故障關係，是晚《GOOD VIBE EP004 Mike曾比特 ╳P1X3L╳石山街Live》將暫停進行。足本版本將會於明天晚上9點在谷live / UM Webzine平台播放如帶給大家不便！敬請見諒」。 

發IG Story預告 

網上節目因機件故障「出事」，而環球娛樂網誌的Instagram限時動態也IG管理員由本來上載寫有「今晚9點約定大家！」的短片，改爲再上載相同的短片，但就被「今晚」刪走再改成「聽晚」，惟IG Story的色調改成黑白，似乎不太吉利呢！

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環球是非不斷

早前Mike、PIX3L、石山街被發現未有出現在「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」的演出名單當中，後來環球唱片向傳媒發聲明，指出並沒有對商台作出杯葛，當中更提到：「近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。」

再加上PIX3L缺席叱咤記招就惹來樂迷把矛頭指向唱片公司環球，環球方面表示P1X3L因工作撞期而未能出席。

撰文 : TOPick柴犬出動

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