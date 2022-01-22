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【逸葵樓爆疫】消息：逸葵樓及映葵樓增逾77宗初步確診

社會 12:49 2022/01/22

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消息指，逸葵樓群組至今日累計增逾70宗初確診，涉及逸葵樓居民。(林宇翔攝)

本港昨日(21日)新增24宗新冠病毒病確診個案，其中18宗為本地感染，其中2宗為源頭不明，累計增至13,120宗。昨日初步陽性個案達20多宗，最少10宗與葵涌邨逸葵樓群組有關。消息指，逸葵樓群組至今日累計增逾70宗初確診，涉及逸葵樓居民。

葵涌逸葵樓至今牽涉20宗相關確診或初步確診個案，涉12層樓、13個單位、9個不同坐向；港府首次對大廈發出為期5日的限制與檢測宣告，即傍晚6時起即時封鎖逸葵樓至1月26日，期間居民不得離開及須每日檢測 。有立法會議員引述受影響居民表示，今晚9時至10點多才收到當局提供的飯盒，並指「唔算太熱」及「質素一般」。(詳情即看：【下一頁】)

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

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