【第五波疫情】新增26宗確診個案　逾百宗初步陽性個案【不斷更新】

▲ 新增26宗確診個案，逾百宗初步陽性個案。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，今日多宗初步陽性個案涉葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（22日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會，今日新增26宗確診個案，另有逾百宗初步陽性，主要是葵涌邨逸葵樓群組。

【17:00】

張竹君提醒市民有何不舒服，應該盡快求醫及檢測，如果曾到高危處所，應盡快檢測。她又指出Omicron病徵不明顯，且傳播力快，疫情較難控制。

【16:40】

初步確診個案包括18歲女生，在地利亞修女學校就讀，住大窩口邨。另有一名患者居西營盤。

另有一名初步確診個案是瑪嘉烈醫院婦產科病人服務助理，院方正跟進50名產房病人情況，其中20人檢測陰性。詳情即看：【下一頁】

一名居逸葵樓、在葵涌松悅園耆和護養院員工初步班診，一旦檢測後確診逾50名院友須檢疫。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

新增26宗確診個案 包括25宗屬本地感染，其中８人是逸葵樓住戶或訪客，另有1宗是住在映葵樓的逸葵樓清潔工，以及映葵樓一名嬰兒，5人屬於佛教筏可紀念中學。

另有3宗源頭不明個案，一人居大窩口疑染Omicron。逾100宗初步陽性個案，96宗屬於逸葵樓群組，中心發現7樓垃圾房手柄、8樓升降機大堂按鈕環境樣本對新冠病毒呈陽性，另有6宗屬映葵樓。

▲ 葵涌邨出現大型爆發。（林宇翔攝）

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居葵涌邨逸葵樓警務處文員染疫 駐守荃灣政府合署本周四最後上班，詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（22日）表示，當局圍封5天的決定是理想做法，可找出第二代傳播個案，呼籲居民不應離開住所，應盡快檢測，詳情即看：【下一頁】

港大研究揭Omicron複製能力及致病性低 袁國勇冀疫苗策略使Omicron成溫和普通感冒病毒，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋