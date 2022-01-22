【逸葵樓爆疫】居葵涌邨逸葵樓警務處文員染疫　駐守荃灣政府合署本周四最後上班

▲ 一名居於逸葵樓的32歲女患者初步確診，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。

本港昨日(21日)新增24宗新冠病毒病確診個案，其中18宗為本地感染，其中2宗為源頭不明，累計增至13,120宗。昨日初步陽性個案達20多宗，最少10宗與葵涌邨逸葵樓群組有關。消息指，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組今日（22日）增逾70宗初步確診，其中一名染疫居民為警務處職員。

警方表示，一名居於逸葵樓的32歲女患者，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。在強制檢測期間，初步證實對病毒呈陽性。她於過去14日沒有外遊記錄，她的辦公室位於荃灣政府合署，工作期間有佩戴口罩。她最後一日上班日為1月20日；至於有可能與該患者可能有密切接觸的警署人員，須接受檢測。衞生署調查後或要送往檢疫中心隔離。

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責任編輯：洪芷晴