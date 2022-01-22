  • 17°C
香港時間 : 2022122日 (週六) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逸葵樓爆疫】居葵涌邨逸葵樓警務處文員染疫　駐守荃灣政府合署本周四最後上班

社會 13:25 2022/01/22

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一名居於逸葵樓的32歲女患者初步確診，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。

本港昨日(21日)新增24宗新冠病毒病確診個案，其中18宗為本地感染，其中2宗為源頭不明，累計增至13,120宗。昨日初步陽性個案達20多宗，最少10宗與葵涌邨逸葵樓群組有關。消息指，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組今日（22日）增逾70宗初步確診，其中一名染疫居民為警務處職員。

警方表示，一名居於逸葵樓的32歲女患者，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。在強制檢測期間，初步證實對病毒呈陽性。她於過去14日沒有外遊記錄，她的辦公室位於荃灣政府合署，工作期間有佩戴口罩。她最後一日上班日為1月20日；至於有可能與該患者可能有密切接觸的警署人員，須接受檢測。衞生署調查後或要送往檢疫中心隔離。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【圍封五天】逸葵樓住戶趕買食物及物資回家　住戶擔心大廈內獨居老人缺乏照顧
19:54 2022/01/21
【圍封五天】逸葵樓住戶趕買食物及物資回家　住戶擔心大廈內獨居老人缺乏照顧
【封鎖逸葵樓】居民首日最遲晚上10時許獲發美心飯盒　形容質素一般及不夠熱（附圖）
今日 00:17
【封鎖逸葵樓】居民首日最遲晚上10時許獲發美心飯盒　形容質素一般及不夠熱（附圖）
【初步確診】消息：葵涌邨逸葵樓及映葵樓　今增逾40宗初步陽性個案
今日 11:09
【初步確診】消息：葵涌邨逸葵樓及映葵樓　今增逾40宗初步陽性個案
【逸葵樓爆疫】消息：逸葵樓及映葵樓增逾77宗初步確診
今日 12:49
【逸葵樓爆疫】消息：逸葵樓及映葵樓增逾77宗初步確診
【逸葵樓爆疫】消息：居逸葵樓渠務署女工程監督初確　1月17及18日曾到采頤廠工作
今日 13:07
【逸葵樓爆疫】消息：居逸葵樓渠務署女工程監督初確　1月17及18日曾到采頤廠工作

你可能感興趣

【圍封五天】逸葵樓住戶趕買食物及物資回家　住戶擔心大廈內獨居老人缺乏照顧
19:54 2022/01/21
【圍封五天】逸葵樓住戶趕買食物及物資回家　住戶擔心大廈內獨居老人缺乏照顧
【封鎖逸葵樓】居民首日最遲晚上10時許獲發美心飯盒　形容質素一般及不夠熱（附圖）
今日 00:17
【封鎖逸葵樓】居民首日最遲晚上10時許獲發美心飯盒　形容質素一般及不夠熱（附圖）
【初步確診】消息：葵涌邨逸葵樓及映葵樓　今增逾40宗初步陽性個案
今日 11:09
【初步確診】消息：葵涌邨逸葵樓及映葵樓　今增逾40宗初步陽性個案
強制檢測 葵涌邨 口罩 隔離營 衞生署 荃灣 葵涌 服務 警務處

最高瀏覽

【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
09:28 2022/01/21
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
【初步確診】居深水埗40歲男地盤工初步確診　曾於葵涌象山邨工作暫未知源頭
16:39 2022/01/21
【初步確診】居深水埗40歲男地盤工初步確診　曾於葵涌象山邨工作暫未知源頭