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【留在家中】政府：居葵涌邨政府僱員不用返回工作地點　呼籲企業作出類似安排

社會 21:05 2022/01/22

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政府：居葵涌邨政府僱員不用返回工作地點。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，葵涌邨涉及Omicron變種病毒的疫情，累計105宗，分布在3座樓，包括逸葵樓有96宗、映葵樓有8宗以及曉葵樓有1宗。

政府傍晚公布加強葵涌邨的強制檢測及圍封強檢措施，晚上再公布（22日）已通知各政策局和部門，居於葵涌邨的所有政府僱員，暫時不用返回工作地點，留在家中，盡量減少外出，直至所屬政策局和部門另行通告為止。

公務員事務局局長聶德權亦呼籲其他企業的僱主，在可行的情況下向員工作出類似的安排，攜手抗疫。他表示，為應付執行各項與防疫相關的措施，在考慮個別行動實際規模和人手需要後，政府會適當調派政策局和部門人員提供跨部門支援。

較早前，局方已通知各政策局和部門採取應變，在維持公共服務的前提下，每個政策局和部門可按本身情況作出合適的人手安排，盡量減低辦公室的人流。

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記者：伍瑋瑋

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