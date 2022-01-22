  • 18°C
香港時間 : 2022122日 (週六) 21:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【葵涌邨爆疫】曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓圍封強制檢測 【不斷更新】

社會 21:00 2022/01/22

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

政府加強在葵涌邨封區強制檢測。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。港府傍晚宣布多項進一步措施，包括即日起映葵樓須進行5天禁足圍封，居民不得離開住所，但今晚送餐未能安排，需待明日(23日)才能提供伙食。

另外引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布晚上8時八時起限制葵涌邨曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）上午約10時完成此行動。

葵涌邨至今已有105宗確診個案。（林宇翔攝）

今日錄得逾100宗初步確診個案，患者大部分是逸葵樓居民，亦有1名在曉葵樓居住的清潔工初步確診。至今逸葵樓染疫住戶或訪客增至96人。逸葵樓個案分布73個單位，低層佔較多，映葵樓則涉及14樓4個單位，另外8、18、25和28樓都有人感染。詳情即看：【下一頁】

【靚太廚房】大廚教揀靚花膠海參+浸發貼士　墨西哥海參性價比高浸發後大6倍

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

記者：伍瑋瑋

相關文章

【毀滅倉鼠】梁肇輝強調人道毀滅高風險動物屬一貫做法 　當局未有適當措施為動物反覆測試
今日 11:45
【毀滅倉鼠】梁肇輝強調人道毀滅高風險動物屬一貫做法 　當局未有適當措施為動物反覆測試
【新冠肺炎】黃大仙有污水樣本陽性　鳳德公園及豪苑一至三座等需強檢
今日 12:56
【新冠肺炎】黃大仙有污水樣本陽性　鳳德公園及豪苑一至三座等需強檢
【新冠肺炎】籲家長同學多留家中　楊潤雄：明天網上分享「Sarah家居椅子伸展運動」
今日 13:18
【新冠肺炎】籲家長同學多留家中　楊潤雄：明天網上分享「Sarah家居椅子伸展運動」
【逸葵樓爆疫】居葵涌邨逸葵樓警務處文員染疫　駐守荃灣政府合署本周四最後上班
今日 13:25
【逸葵樓爆疫】居葵涌邨逸葵樓警務處文員染疫　駐守荃灣政府合署本周四最後上班

你可能感興趣

【毀滅倉鼠】梁肇輝強調人道毀滅高風險動物屬一貫做法 　當局未有適當措施為動物反覆測試
今日 11:45
【毀滅倉鼠】梁肇輝強調人道毀滅高風險動物屬一貫做法 　當局未有適當措施為動物反覆測試
【新冠肺炎】黃大仙有污水樣本陽性　鳳德公園及豪苑一至三座等需強檢
今日 12:56
【新冠肺炎】黃大仙有污水樣本陽性　鳳德公園及豪苑一至三座等需強檢
【新冠肺炎】籲家長同學多留家中　楊潤雄：明天網上分享「Sarah家居椅子伸展運動」
今日 13:18
【新冠肺炎】籲家長同學多留家中　楊潤雄：明天網上分享「Sarah家居椅子伸展運動」
葵涌邨 葵涌 強制檢測 疫情 衞生署

最高瀏覽

【強制檢測】42個處所納強制檢測　涉深水埗譚仔雲南米線及荃灣肯德基（附名單）
今日 09:34
【強制檢測】42個處所納強制檢測　涉深水埗譚仔雲南米線及荃灣肯德基（附名單）
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
09:28 2022/01/21
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆