【葵涌邨爆疫】曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓圍封強制檢測 【不斷更新】

▲ 政府加強在葵涌邨封區強制檢測。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。港府傍晚宣布多項進一步措施，包括即日起映葵樓須進行5天禁足圍封，居民不得離開住所，但今晚送餐未能安排，需待明日(23日)才能提供伙食。

另外引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布晚上8時八時起限制葵涌邨曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）上午約10時完成此行動。

▲ 葵涌邨至今已有105宗確診個案。（林宇翔攝）

今日錄得逾100宗初步確診個案，患者大部分是逸葵樓居民，亦有1名在曉葵樓居住的清潔工初步確診。至今逸葵樓染疫住戶或訪客增至96人。逸葵樓個案分布73個單位，低層佔較多，映葵樓則涉及14樓4個單位，另外8、18、25和28樓都有人感染。詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋