【社區爆疫】逸葵樓部分環境樣本呈陽性　張竹君：輕視輕微症狀可令疫情難控制

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本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，今日多宗初步陽性個案涉葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（22日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會，今日新增26宗確診個案，包括25宗屬本地感染病例。

今日錄得逾100宗初步確診個案，患者大部分是逸葵樓居民，亦有1名在曉葵樓居住的清潔工初步確診。至今逸葵樓染疫住戶或訪客增至96人。逸葵樓個案分佈73個單位，低層佔較多，映葵樓則涉及14樓4個單位，另外8、18、25和28樓都有人感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，逸葵樓部分環境樣本呈陽性 ，包括8樓走廊升降機按鈕、7樓垃圾房内的門柄，顯示大廈有較大規模的環境污染。

她表示住在映葵樓並負責在逸葵樓清潔的患者，不記得在垃圾房内與他人有接觸，認爲未必涉及面對面傳播。當局亦發現逸葵樓的爆發可能與清潔工傳播有關後，已將40多名清潔工送往隔離檢疫，並繼續追蹤其他個案。她期望逸葵樓開始家居檢疫，並隔離確診患者後，確診個案會減少

會上，有記者問到，本港現時是否面臨大爆發風險，張竹君表示Omicron變種病毒株好難控制，「好多人無病徵，或病徵似感冒，好多人輕視」。她指，近日有個案有病徵求醫拿取樣本才發現確診，提醒市民若有不舒服，千萬不要以為是冬天流感，

流感最近其實無咩點流行，如有病徵好可能是新冠肺炎。

她強調，市民若不舒服或去過高危地方要檢測，形容「潛伏期短，到確診時可能已經傳染家人」，提醒市民要保持警覺，做檢測，減少活動。

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記者：洪芷晴