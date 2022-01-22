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【IT狗】陳湛文演活毒男爆發喜感　Peter與TVB娛樂主播組幸福家庭

娛樂 15:06 2022/01/22

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陳湛文（Peter）在近日的話題劇集《IT狗》飾演黑客兼程式編寫員Billy（男B）集毒男與大男人於一身，他與余逸思飾演的女程式員Bille處處針鋒相對，令觀眾看得開心。

Peter從劇場出身至參演電影、電視劇，而現實生活中的他就在2年前成婚，組成一家三口的幸福家庭！ 

出道作《三夫》

Peter於2012年取得香港演藝學院戲劇學院藝術學士（榮譽）學位，曾經參與不少舞台劇演出，直至2018年就首次參演電影，於陳果執導電影《三夫》飾演，Peter更憑《三夫》獲提名亞洲電影大獎」、香港電影金像獎的最佳新演員。

Peter後來都參演過《鬼同你住》，以及本年的賀歲片《飯戲攻心》。他在《飯戲攻心》中飾演三佬（陳熹）與黃子華、張繼聰合演三兄弟，更是三人首度合作。 

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與TVB娛樂主播結婚 

Peter的Instagram帖文不多，而在工作照當中都夾雜「放閃照」，他於2019年與TVB娛樂新聞主播宋雯（Wendy）結婚，Wendy曾於Peter一同出席金像獎頒獎禮，十分恩愛。 

Peter在2021年9月於Instagram表示與太太結婚兩周年，兼且感謝太太爲他誕下女兒：「喺太太@_wendy_song_ 坐緊月無得出街食，新手奶爸媽嘅我倆又亳無時間準備之下，只能送上一束鮮花在家渡過，但相信無任何禮物比得上我哋手上嘅Nina Baby咁珍貴。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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