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【海關行動】海關檢獲2.5萬件含違禁成份CBD產品拘9人　包括護膚品及寵物零食市值共約1500萬元

社會 14:24 2022/01/22

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海關由本月中起開展代號為「乘風」的特別行動，針對市面上含有四氫大麻酚（THC）的大麻二酚（CBD）產品。其中於本月19和20日採取執法行動，於不同地區突擊搜查兩個儲存倉庫和7間售賣CBD產品的零售店，包括一間大型連鎖零售店旗下的3間分店，共檢獲2.5萬件懷疑含有THCCBD產品，包括CBD油、護膚品和寵物零食等，估計市值共約1,460萬元，並拘捕54女懷疑涉案人士。

行動中，海關檢獲約二萬五千件懷疑含有THC的CBD產品，包括CBD油、護膚品和寵物零食等。(政府新聞網圖片)

海關指，本月初在機場抽驗一批由美國抵港的CBD貨品，化驗後發現含有THC成份，日前突擊搜查進口商位於長沙灣的工廈倉庫，再檢獲約2,550枝口服油，拘捕公司35歲男負責人。

海關再發現進口商會向大型連鎖店供貨，因此在連鎖店3間分店購買產品，化驗後確定含有THC成份，拘捕連鎖店一名採購經理及3名店長。另外，海關又拘捕售賣其他品牌CBD產品的專門店，以及成人用品店負責人。

海關表示，近期越來越多CBD產品出售，大部分由外地進口，但外地對CBD產品的管制或與本港不同，容許產品有不低於指定濃度的THC成份，並可因此聲稱不含THC

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

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