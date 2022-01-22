【葵涌邨爆疫】映葵樓圍封5天強檢　另有4座圍封強檢、11座納強制檢測【不斷更新】

▲ 映葵樓住戶即日起「禁足檢測」5天。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（22日）就新冠病毒個案公布，今日新增26宗確診個案，包括25宗屬本地感染病例。

今日錄得逾100宗初步確診個案，患者大部分是逸葵樓居民，亦有1名在曉葵樓居住的清潔工初步確診。至今逸葵樓染疫住戶或訪客增至96人。逸葵樓個案分布73個單位，低層佔較多，映葵樓則涉及14樓4個單位，另外8、18、25和28樓都有人感染。詳情即看：【下一頁】

▲ 特首李鄭月娥將於下午6時見記者，料將交代疫情。

【18:30】

運輸及房屋局局長陳帆指出，禁足外出對居民不便，提供3餐不可以滿足所有市民的需要，不過都提供豬、牛、雞等。派飯時出現不同的問題，會檢視以及為有需要的市民提供必需的物品。

【18:22】

林鄭月娥作出四項呼籲

不受圍封強制檢測影響的葵涌邨居最好留在家中，盡量少外出，注重個人衞生。如果暴露高風險工作的不受限制住戶，包括在安老院等地點工作，呼籲「唔好繼續」上班，希望僱主配合，否則擔心院舍、安老院、醫療機構傳播就非常危險

香港市民要少聚會，每一次都有風險，特別是小朋友及長者打針比率較低，5至11歲兒童剛先開始打針，5歲以下未打疫苗，故要減少外出。外國的個案亦發現Omicron對小朋友影響大，長者更有生命危險

未接種疫苗的人士應盡快打針，昨天有4.8萬人次打針，首針人數回升佔2萬人，令香港合資格首針接種率去到77.5%，距離八成甚至八成更高是有機會，呼籲合資格市民盡快預約打第3針加強劑。

當全世界Omicron風險感染成主流，但本港再有倉鼠引起Delta傳播，若市民行蹤有風險應盡快接受檢測

【18:00】

林鄭月娥指出，交代葵涌邨涉及Omicron變種病毒的疫情，截至下午累計105宗，分布在3座樓，包括逸葵樓有96宗、映葵樓有8宗以及曉葵樓有1宗。涉及Omicron BA.2 變種病毒，多名專家表示可以在2至3日內出現幾何式爆發。由於涉及首宗個案是粒垃圾房的清潔工人。全部在葵涌邨清潔的清潔工人都屬於密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

今早凌晨4時已在映葵樓進行圍封強檢，料今晚7時才完成，第一批在凌晨的檢測已完成940宗檢測，已發現有8至10宗初陽個案，宣布映葵樓圍封5天強制檢測，住戶即日起「禁足檢測」5天。林鄭指出認為今晚晚餐未必可以供應，希望市民見諒。

另有4座圍封強檢，包括芊葵樓、旭葵樓 、雅葵樓及曉葵樓等圍封一晚檢測。另有11座將納強制檢測，總涉約3萬7千個檢測。

林鄭月娥又呼籲葵涌邨居民盡量不要外出，認為從事高風險行業的居民亦不要上班。

最新熱門影片:

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記者：伍瑋瑋