【葵涌邨爆疫】映葵樓圍封5天強檢、多座納強檢　林鄭：年初四放寬社交距離措施較微【不斷更新】

▲ 映葵樓住戶即日起「禁足檢測」5天。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（22日）就新冠病毒個案公布，今日新增26宗確診個案，包括25宗屬本地感染病例。

今日錄得逾100宗初步確診個案，患者大部分是逸葵樓居民，亦有1名在曉葵樓居住的清潔工初步確診。至今逸葵樓染疫住戶或訪客增至96人。逸葵樓個案分布73個單位，低層佔較多，映葵樓則涉及14樓4個單位，另外8、18、25和28樓都有人感染。詳情即看：【下一頁】

▲ 特首李鄭月娥將於下午6時見記者，料將交代疫情。

【19:00】

林鄭月娥指出現時實行動態清零，但完全沒有辦法是可以「完全清零」的，很多個案不是全部政府可以控制、可以完全保證所有人的行為，如果違規的人做出高風險的行為，很不幸地就會出現確診個案。

她指出現時的社交距離措施，年初四能夠有大幅度放寬的機會不大。她表示不想仔細講太多，因為會適時討論防疫措施，強調亦要保護醫療系統免於崩潰。

▲ 林鄭月娥形容Omicron變種病毒在葵涌邨幾何級傳播。（林宇翔）

【18:50】

林鄭月娥指出，由於Omicron潛伏期短，認為5天「禁足檢測」的措施足夠，她回應記者提問時說到，認為大窩口也有疫情風險，政府會適時提出防疫措施。

【18:30】

運輸及房屋局局長陳帆指出，禁足外出對居民不便，提供3餐不可以滿足所有市民的需要，不過都提供豬、牛、雞等。派飯時出現不同的問題，會檢視以及為有需要的市民提供必需的物品。

【18:22】

林鄭月娥作出四項呼籲，包括不受圍封強制檢測影響的葵涌邨居最好留在家中，盡量少外出，注重個人衞生。如果暴露高風險工作的不受限制住戶，包括在安老院等地點工作，呼籲「唔好繼續」上班，希望僱主配合，否則擔心院舍、安老院、醫療機構傳播就非常危險。詳情即看:【下一頁】

【18:00】

林鄭月娥指出，交代葵涌邨涉及Omicron變種病毒的疫情，截至下午累計105宗，分布在3座樓，包括逸葵樓有96宗、映葵樓有8宗以及曉葵樓有1宗。涉及Omicron BA.2 變種病毒，多名專家表示可以在2至3日內出現幾何式爆發。由於涉及首宗個案是粒垃圾房的清潔工人。全部在葵涌邨清潔的清潔工人都屬於密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

今早凌晨4時已在映葵樓進行圍封強檢，料今晚7時才完成，第一批在凌晨的檢測已完成940宗檢測，已發現有8至10宗初陽個案，宣布映葵樓圍封5天強制檢測，住戶即日起「禁足檢測」5天。林鄭指出認為今晚晚餐未必可以供應，希望市民見諒。

另有4座圍封強檢，包括芊葵樓、旭葵樓 、雅葵樓及曉葵樓等圍封一晚檢測。另有11座將納強制檢測，總涉約3萬7千個檢測。

林鄭月娥又呼籲葵涌邨居民盡量不要外出，認為從事高風險行業的居民亦不要上班。

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記者：伍瑋瑋