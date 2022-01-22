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【新冠肺炎】葵涌邨清潔工作由承辦商「真會記」負責　會再調查有外人出入垃圾房情況

社會 18:51 2022/01/22

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運輸及房屋局局長陳帆。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈持續，今日多宗初步陽性個案涉葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。今(22)日新增26宗確診個案，另有逾百宗初步陽性，主要是葵涌邨逸葵樓群組。特首林鄭月娥與多名官員於下午6時見記者交代疫情。

運輸及房屋局局長陳帆表示，逸葵樓有2700居民需5天禁足居家隔離，明白禁足5天，居家隔離對市民有影響，購買食物都有需要，昨起已提供早午晚餐，雖然不能夠滿足所有人士的口味，但都有豬牛雞素食選擇，留意到派餐有個別延誤情況，當局會改善，因應實際情況，會為有需要市民，提供家居日用品。

運輸及房屋局局長陳帆透露，負責葵涌邨清潔工作由一個承辦商負責「真會記」。外人出入垃圾房需再調查，因不同人士的行蹤不一，要再調查才可了解。

葵涌邨居民強制檢測情況：

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最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：洪芷晴

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