【新冠肺炎】葵涌邨16座樓40多位清潔工全須接受檢疫　

▲ 政府傍晚交代葵涌邨加強圍封強檢措施。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈持續，今日多宗初步陽性個案涉葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。今(22)日新增26宗確診個案，另有逾百宗初步陽性，主要是葵涌邨逸葵樓群組。特首林鄭月娥率領多名官員於下午6時見記者交代疫情。

逸葵樓居民接受封區檢測情況：

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林鄭月娥表示，當局向清潔承辦商調查16座樓清潔工人的工作情況，第一個個案，逸葵樓的清潔工是住映葵樓，負責逸葵樓的清潔，包括在垃圾房及將居民掉出的垃圾收集，相信是檢疫酒店群組的巴基斯坦裔男子，曾經到逸葵樓垃圾房逗留，接觸過清潔工，引起爆發。；至於第二個是住曉葵樓的清潔工，是雜工，服務範圍遍布16座樓，16座樓有40多位清潔工，全須要到竹篙灣接受檢疫。

她指，事情發生非常快，故需即時宣布多項進一步措施，包括即日起映葵樓須進行5天禁足圍封，居民不得離開住所，但今晚送餐未能安排，需待明日(23日)才能提供伙食；其次將在芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓、旭葵樓進行圍封強檢；其餘11座大廈，都需要強制檢測，但無須禁足。

林鄭月娥又呼籲葵涌邨居民盡量不要外出，認為從事高風險行業的居民亦不要上班。

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記者：洪芷晴