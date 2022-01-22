【初步確診】瑪嘉烈醫院兩名病人服務助理初步確診　50名產房病人檢測其中20人陰性

▲ 今日新增逾100宗初步確診，大部分是逸葵樓住戶。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席疫情記者會交代詳情。

張竹君表示，今日（22日）新增逾100宗初步確診，大部分是逸葵樓，包括96名住客、訪客、保安、清潔工等。逸葵樓有96個住戶或訪客為初陽或確診。另有確診包括之前保安，在映葵樓居住，而在逸葵樓返工的清潔工人，居曉葵樓的清潔工。加上之前兩宗映葵樓確診，今日再多5位映葵居民初陽；另加多一位第6位是瑪嘉烈醫院工作，總共涉8個單位。

其中一名49歲男患者，於葵涌邨商場3樓平台松葉園護老院，1月20日最後上班，1月19日最後檢測，21日感不舒服後陽性，平時工作需要照顧50多位院友，若確診院友需檢疫。患者亦有在德昌大廈德昌護老院工作，不會接觸長者，負責在藥房派藥，相關人士要檢測。

李立業表示，該名病人服務助理20日不舒適，21日到院求診後陽性，患者居映葵樓1803室住客，工作有佩戴口罩，17至20日有上班，主要工作是幫助護士做護理程序，20日晚上在茶水間與病人助理聊天，一人無戴口罩，但另一人有戴。疑傳染了另一名病人助理，院方追查發現有8名人士被列為密切接觸者，亦已取環境樣本32個全陰性，病房停止接收病人。正跟進50個產房病人 其中20住院病人檢測陰性，33名職員列為接觸者，9個陰性，其他等結果。

其中一名為渠務署女工程監工，患者居葵涌邨逸葵樓。1月17日下午及18日上午到采頤廠工作。19日晚上檢測為陰性，1月21日晚檢測初步為陽性。

一名居於逸葵樓的32歲女患者，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。在強制檢測期間，初步證實對病毒呈陽性。她於過去14日沒有外遊記錄，她的辦公室位於荃灣政府合署，工作期間有佩戴口罩。她最後一日上班日為1月20日；至於有可能與該患者可能有密切接觸的警署人員，須接受檢測。衞生署調查後或要送往檢疫中心隔離。

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記者：洪芷晴